مسابقة 50 ألف معلم… مسابقة التربية والتعليم العقود المؤقتة – استمارة التقدم لشغل وظيفة...

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء الماضي، عن فتح مسابقة لتوظيف نحو أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة عن طريق العقود المؤقتة، لسد العجز في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني في مختلف التخصصات للتعليم العام والفني حسب احتياجات مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية .

ومن بين الشروط التي حددتها الوزارة للتقديم على وظائف العقود المؤقتة المعلن عنها، أن يكون المتقدم متحصلا على مؤهل تربوي أو مؤهل عال ودبلوم تربوي يتوافق مع الوظيفة المتقدم لها، وأن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية، بالإضافة لعدم وجود صلة قرابة بين المتقدم أو المتقدمة وشاغلي الوظائف القيادية أو الإشرافية بالمديرية أو الإدارة التعليمية، وأن يكون المتقدم مقيما في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها مدة سنة على الأقل سابقة لتاريخ الإعلان، وأن يجتاز “المتقدم أو المتقدمة” المقابلة الشخصية، وعدم المطالبة بالتعيين أو تجديد العقد بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني “انتهاء مدة العقد”.

وننشر على عرب فور نيوز المستندات المطلوبة ورابط التقدم لمسابقة التربية والتعليم العقود المؤقتة كما يلي :

1-أصل المؤهل الدراسي وصورة منه

2-المؤهلات الأعلى في حالة الحصول عليها “ماجستير /دكتوراه”

3-شهادة ميلاد مميكنه

4-صورة بطاقة المدنية سارية حتى 22-2019

5-قيد عائلي للوالد حتى الدرجة الرابعة

6-صحيفة حالة جنائية حديثة7

7-عدد (2) صورةشخصية

8-شهادة طبية صادرة من مستشفى حكومي تثبت لياقة المتقدم طبيا

9-الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث

10- شهادة تثبت إقامة المتقدم أو المتقدمة في نطاق الإدارة التعليمية لمدة سنة على الأقل سابقة على تاريخ الإعلان عن مسابقة العقود المؤقتة .

11- استمارة التقدم الإلكترونية يتم سحبها من موقع الوزارة

يتم تقديم الوثائق المشار إليها سابقا لدى الإدارة التعليمية للمتقدم في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان .

وللمزيد من المعلومات حول مسابقة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالعقود المؤقتة يرجى الدخول على الرابط التالي : http://tempcontract.emis.gov.egشروط مسابقة التربية والتعليم العقود المؤقتة

وأفادت وزارة التربية بأن العاقد سيكون لمدة ثلاثة شهوؤ فقط بمرتب لا يقل عن 1000 جنيه شهريا، على أن يتم استلام العمل بالمدارس في الفاتح من شهر مارس المقبل بعد الانتهاء من فحص أوراق المتقدمين واختيار المتقدمين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للعقود المؤقتة .