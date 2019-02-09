xnxxمنى فاروق.com فيديو xnxx movie مني فاروق وخالد يوسف porn خالد يوسف ومنى فاروق وشيماء الحاج ـــ mona farouk vidio مقطع مني فاروق وخالد يوسف رابط فيديو منى فاروق وشيماء الحاج رقص facebook كامل بدون حذف

اباحي منى فاروق xnxxمنى فاروق.com فيديو xnxx movie مني فاروق وخالد يوسف porn خالد يوسف ومنى فاروق وشيماء الحاج ـــ mona farouk vidio مقطع مني فاروق وخالد يوسف رابط فيديو منى فاروق وشيماء الحاج رقص facebook “فيديو مني فاروق وشيماء الحاج كامل بدون حذف” .

ألقت السلطات المصرية أمس الخميس القبض على الفنانة المصرية منى فاروق وشيماء الحاج بتهمة الفيديو الاباحي لهما مع المخرج المصري خالد يوسف .

وأكدت فاروق خلال التحقيقات صحة الفيديو المنسوب لهما على مواقع التواصل الاجتماعي موضحةً أن المخرج خالد يوسف لا يعطي لأي فنانة دور الا بعد علاقة جنسية معه .

كما وأبلغت فاروق عن مكان الشقة التي جرى فيها تصورهما في فيديو الاباحي .

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت خلال الايام الماضية بفيديو جنسي لفنانة منى فاروق وشيماء الحاج وخالد يوسف ، بأوضاع جنسية فاضحة ، الامر الذي خلفة موجة غضب واستنكار كبيرة .

هذا ويعتذر لكم “الخليج 365” عن نشر هذه الفيديوهات الجنسية الفاضحة ، وذلك لاحتوائها على مقاطع فاضحة تخالف السياسة التحريرية للموقع .