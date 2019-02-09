نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 عن طريق الاسم eduwave حسب الاسم نتائج التوجيهي تحميل نتائج التوجيهي 2019 حسب الرقم

اعلنت وزارة التعليم الاردنية نتائج امتحانات الثانوية العامة الدورة الشتوية للعام 2019 قبل قليل خلال مؤتمر صحفي لها .

وأكدت الوزارة ان نتائج هذه العام افضل من الاعوام السابقة ، حيث لوحظ ارتفاع نسبة النجاح بشكل كبير.

هذا ونوهت الوزارة انه بامكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال زيارة الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم في الاردن .

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وفي نفس السياق أوضحت الوزارة أنه سيتم بدء عمليات تقديم طلبات القبول الموحد بالجامعات بعد إعلان نتائج التوجيهي 2019 بيومين يوم الاثنين المقبل، حيث سيتمكن الطلبة من الدخول للموقع الإلكتروني للوحدة اعتبارا من اليوم الخميس، وسيتم الكشف عن طريقة تقديم طلبات القبول والتفاصيل الأخرى عبر الموقع الإلكتروني.

رابط نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019

من المقرر إعلان نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 عبر الموقع الالكتروني: http://www.tawjihi.jo-والذي يتم استخراجها حال رفعها على موقع استخراج النتائج:

برقم الجلوس

والاسم الخاص بالطالب أو الطالبة

موقع توجيهي جو نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية من خلال الرابط التالي .

موقع عمون نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية من خلال الرابط التالي .

موقع أحباب الاردن نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية من خلال الرابط التالي .

موقعالأوائل نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية من خلال الرابط التالي .