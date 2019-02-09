تراند اليوم : ((مبروكـ)) tawjihi.jo رابط نتائج التوجيهي للدورة الشتوية 9-2-2019 حسب الاسم حسب رقم الجلوس

ظهرت رسميا نتائج امتحانات التوجيهي الدورة الشتوية في المملكة الهاشمية الاردنية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية عبر الانترنت، حيث يتقدم موقعنا الاخباري "الخليج 365" لجميع الطلاب والطالبات الناجحين بأحر التهاني والتبريكات متمنيا لهم مستقبلاً مشرق بالعلم .

كما وننشر لكم اليوم روابط مباشر لاستخراج نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 ، عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج توجيهي الدورة الشتوية 2019 عبر موقع الوزارة وموقع www.tawjihi.jo 2019 موقع نتائج الثانويه العامه 2019 ، وعدد من المواقع الاخبارية الاخرى مثل موقع عمون نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية توجيهي جو - أحباب الاردن نتائج التوجيهي 2019 موقع الاوائل نتائج التوجيهي 2019 الاردن.

ظهرت قبل قليل نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في الاردن الدورة الشتوية عبر موقع وزارة التربية والتعليم في الاردن .

فقد أعلن وزير التربية والتعليم الاردني خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم السبت نتائج التوجيهي العلمي والاردبي في الاردن ، كما وكشف عن اسماء اوائل التوجيهي 2019 الدورة الشتوية .

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وفي نفس السياق أوضحت الوزارة أنه سيتم بدء عمليات تقديم طلبات القبول الموحد بالجامعات بعد إعلان نتائج التوجيهي 2019 بيومين يوم الاثنين المقبل، حيث سيتمكن الطلبة من الدخول للموقع الإلكتروني للوحدة اعتبارا من اليوم الخميس، وسيتم الكشف عن طريقة تقديم طلبات القبول والتفاصيل الأخرى عبر الموقع الإلكتروني.

رابط نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019

من المقرر إعلان نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 عبر الموقع الالكتروني: http://www.tawjihi.jo-والذي يتم استخراجها حال رفعها على موقع استخراج النتائج:

برقم الجلوس

والاسم الخاص بالطالب أو الطالبة

موقع توجيهي جو نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية من خلال الرابط التالي .

موقع عمون نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية من خلال الرابط التالي .

موقع أحباب الاردن نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية من خلال الرابط التالي .

موقعالأوائل نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية من خلال الرابط التالي .