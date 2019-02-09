تراند اليوم : معدلات القبول بالجامعات الاردنية 2019 -- معدلات القبول لطلاب التوجيهي الدورة الشتوية 2019 في جامعات...

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة التوجهي الناجحين في امتحانات الدورة الشتوية عن معدلات القبول لطلاب التوجيهي الدورة الشتوية 2019 في جامعات الاردن ، والتي حددتها وحدة تنسيق القبول الموحد الإلكتروني في وزارة التعليم العالي، للاطلاع على معدلات القبول للتخصصات الجامعية للعام 2019 ، والتي ننشرها لكم اليوم بالتفصيل.

فقد حددت وحدة تنسيق القبول الموحد الإلكتروني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول خريجي الثانوية العامة للدورة الشتوية الحالية الحاصلين على معدل 65% فما فوق فقط، لتقديم طلبات الالتحاق الالكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية، التي تبدأ صباح الاثنين، وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت الوحدة، أن تخصصي الطب وطب الاسنان لا يمكن القبول فيهما خلال الدورة الشتوية الحالية، بسبب اتباعهما نظام السنوات وهو الامر الذي لا يمكن ان يبدأ الطالب فيه خلال الفصل الدراسي الثاني، اما باقي التخصصات ووفقا للشواغر الموجودة حسب ما حددته الجامعات من خلال موقع الوحدة فيمكن للطالب التقدم لها وفقا للحدود الدنيا التي قبل بها الطلبة على الفصل الأول للعام الجامعي 2018-2019.

ووفقا لبيانات الوحدة، فإن المعدل الأعلى للقبول بالجامعة الأردنية للفصل الدراسي الأول هو في تخصص اللغة الإنجليزية التطبيقية بالجامعة الأردنية بحد أدنى 97.6%.

وتضمن موقع الوحدة كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالحدود الدنيا والتخصصات الشاغرة بالجامعات ورسوم الساعات المعتمدة بالبرنامج التنافسي والموازي، حيث يسمح بقبول ما نسبته 30% من عدد المقبولين ضمن البرامج التنافسية بكافة الجامعات وفقا لقرار مجلس التعليم العالي.

ووفقا للوحدة يقوم الطالب الأردني «الحاصل على معدل 65 % فأكثر» بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق للجامعات الأردنية الرسمية، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق «خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني» .

«eFAWATEERcom»، وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف الطالب تحتوي على رمز المستخدم «UserID» والرمز السري «Password» للدخول الى برمجية تقديم طلب الالتحاق، وهذه الخدمة متوافرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق خدمة «eFAWATEERcom».

ويمكن للطالب الاستفادة من خدمات الطلبات من خلال مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، والحساب البنكي الشخصي على الانترنت وفروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، ونقاط البيع في السيفوي وكارفور، ومحلات الصرافة المعتمدة.

وشددت الوحدة على أنه لا يحق تقديم الطلبات في هذه الفترة إلا للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الأردنية في الدورة الشتوية لعام 2019، وناشدت الوحدة الطلبة بضرورة الدخول للموقع الالكتروني، بهدف الاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية وشروط الالتحاق بها ورسومها «للدورة الشتوية»، السياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، آلية شراء طلب الالتحاق، ودليل تقديم طلب الالتحاق «للدورة الشتوية»، نصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين إضافةً إلى الأسئلة الأكثر تكراراً، ومعدلات القبول التنافسي للدورة الصيفية 2019/2018 ، التخصصات المسموحة للطالب حسب معدله في الثانوية العامة والحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة الصيفية الماضية، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

كما يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق «الخيارات المخزنة سابقاً» الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.