تراند اليوم : [(PDF)] نتائج التوجيهي الدورة الشتوية -2019 حسب الاسم

رابط استخراج نتائج التوجيهي الدورة الشتوية -2019 حسب الاسم ، أعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية عن اسماء اوائل الثانوية العامة 2019 التوجيهي الدورة الشتوية لجميع الفروع العلمي والادبي والتجاري والصناعي وهي كالتالي :-

اسماء اوائل التوجيهي 2019 الاردن :-





























حساب معدل التوجيهي 2019 :-

الاحتساب تكون بقسمة مجموع علامات الطالب على مجموع العلامات العظمى للمواد المتقدم بها للفصل الاول، وبالتالي يظهر المعدل المئوي للفصل الاول على ان يكون الطالب قد حقق الحد الادنى للمبحث الموجود في كشف العلامات.

مثال ذلك إذا كان مجموع علامات الطالب 580، يقسم على مجموع العلامات العظمى للفصل الاول، فاذا كانت 700 بالتالي تكون النتيجة 82.85% للفصل الاول.

580 / 700 = 82.85%

واذا كان مجموع علامات الطالب 600، ومجموع العلامات العظمى للفصل الاول 850، يقسم 600 / 850 بالتالي تكون النتيجة 70.58%.

600 / 850 = 70.58.





ظهرت قبل قليل نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في الاردن الدورة الشتوية عبر موقع وزارة التربية والتعليم في الاردن .

فقد أعلن وزير التربية والتعليم الاردني خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم السبت نتائج التوجيهي العلمي والاردبي في الاردن ، كما وكشف عن اسماء اوائل التوجيهي 2019 الدورة الشتوية .

لمعرفة النتيجة إضغط هنا

وفي نفس السياق أوضحت الوزارة أنه سيتم بدء عمليات تقديم طلبات القبول الموحد بالجامعات بعد إعلان نتائج التوجيهي 2019 بيومين يوم الاثنين المقبل، حيث سيتمكن الطلبة من الدخول للموقع الإلكتروني للوحدة اعتبارا من اليوم الخميس، وسيتم الكشف عن طريقة تقديم طلبات القبول والتفاصيل الأخرى عبر الموقع الإلكتروني.

رابط نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019

من المقرر إعلان نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 عبر الموقع الالكتروني: http://www.tawjihi.jo-والذي يتم استخراجها حال رفعها على موقع استخراج النتائج:

برقم الجلوس

والاسم الخاص بالطالب أو الطالبة

موقع توجيهي جو نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية من خلال الرابط التالي .

موقع عمون نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية من خلال الرابط التالي .

موقع أحباب الاردن نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية من خلال الرابط التالي .

موقعالأوائل نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية من خلال الرابط التالي .