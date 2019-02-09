تراند اليوم : معرفة نتائج التوجيهي - نتائج التوجيهي الأردن 2019 للدورة الشتوية – نتائج الثانوية العامة توجيهي...

نتائج التوجيهي 2019 الأردن، يترقب جميع طلبة وطالبات الثانوية العامة 2019 الأردن نتيجة الدورة الشتوية وهم فى غاية القلق والتوتر، وذلك لتأخير إعلان نتائج الثانوية الأردنية بدون أي سبب مباشر وواضح، لذا لقد قرر وزير التربية والتعليم الأردن تحديد موعد لإعلان نتائج التوجيهي حتي لا يثير القلق بين الطلاب وذلك خلال 48 ساعة القادمة.

نتائج التوجيهي 2019 للدورة الشتوية:

صرح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردن تحديد موعد إعلان نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية لم تحدث من قبل وان سنة 2019 السنة الأولي التي يتم فيها تحديد موعد، وقد أضاف سيادته بان وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز سوف يتوجه ظهر اليوم إلى مركز التكنولوجيا بمملكلة رانيا عبد الله.

اليوم سوف يستطيع طلاب الثانوية العامة الأردن أن تحصل على نتائجها إلكترونيا عبر الرابط www.tawjihi.jo . وذلك طبقا لما قرره الدكتور عمر الرزاز أثناء عقد لمؤتمر صحفي لاعتماد نتائج التوجيهي 2019 ظهرا فى تمام الساعة الثانية عشرة.

وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة 2019 نتائج التوجيهي:

كما ذكر أن نسبة النجاح في الثانوية الأردنية 2019 اعلي من العام الماضي نظرا لاجتهاد المعلمين وتفانيهم في العمل وأيضا متابعة أولياء الأمور لا بنائهم، وقد أضاف أثناء عقد المؤتمر بانه سوف يتم تكريم اوائل الدورة الشتوية نتائج التوجيهي.

نتائج التوجيهي 2019 حسب الاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات:

يمكنكم طلاب الثانوية العامة الآن الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2019 حسب الاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات الإقليم الشمال والجنوب، لذا يتطلب من طلاب الثانوية العامة عند الدخول إلى الموقع الرسمي لإعلان نتائج الدورة الشتوية نتائج التوجيهي www.tawjihi.jo تسجيل الاسم والمحافظة التابع لها لكي تحصل علي نتيجتك بسهولة.

وزارة التربية والتعليم صرحت بان اليوم الخميس 10/8/ 2019 هو الموعد النهائي لإعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي من موقع وزارة الأردن بعد قليل عبر المواقع الرسمية التي سوف يعلنها الدكتور عمر الرزاز وزير التربية والتعليم الأردني اثنا عقد مؤتمره الصحفي الذي سوف يعقد بعد قليل.

اقترب موعد إعلان نتائج التوجيهي 2019 وازداد التوتر لدى طلابنا من الثانوية العامة، يتم التجهيزات حاليا بمركز تكنولوجيا المعلومات لاستقبال وزير التربية والتعليم الأردني، لاعتماده نتائج الثانوية الأردنية وسوف يتم من خلاله عرض رابط نتائج التوجيهي www.tawjihi.jo الدورة الشتوية.