كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة عن شخصية أمير كرارة في "كلبش 3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحداث جديدة تكشفها الحلقات الأولى من مسلسل "كلبش3" للنجم أمير كرارة المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، حيث يقوم "سليم الأنصارى" أمير كرارة بتقديم استقالته من وزارة الداخلية للواء جلال خطاب والذى يجسده الفنان أحمد عبد العزيز، ولكن الأخير يعترض بشده على هذا الطلب وفى نهاية الأمر بعد إلحاح بطل العمل بالموافقة على الاستقالة يرضخ اللواء جلال لطلب الاستقالة.
ويتجه بعد ذلك "سليم الأنصارى" أمير كرارة لتأسيس شركة أمن ويشاركه أكرم صفوان ويجسده الفنان هشام سليم حتى تظهر خلافات بعد ذلك بينهما لتتحول إلى عدواة وصراعات فى أحداث الجزء الثالث من المسلسل.
تصوير المسلسل بدأ منذ فترة، وذلك استعدادا لجاهزية الحلقات للعرض فى شهر رمضان، ومن فترة لأخرى، وكان أمير كرارة قد صور أول مشاهد العمل فى العاصمة اللبنانية بيروت الفترة الماضية، حيث استغرق التصوير هناك أسبوعا كاملا وجمعته المشاهد بعدد من الفنانين اللبنانيين.
مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.
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