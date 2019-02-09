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الدوري الإسباني.. beIN SPORTS | بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد | يلا شوت | كورة لايف

يستضيف فريق اتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد على ملعب الأول، في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني 2018-2019، في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة وذلك اليوم السبت 9 فبراير 2019، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر.

الدوري الإسباني.. beIN SPORTS | بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد | يلا شوت | كورة لايف

يدخل الملكي للمباراة وهو قادم من تعادل جيد أمام برشلونة في كامب نو في ذهاب نصف نهائي كاس اسبانيا، وفي الدوري يحتل الملكي المركز الثالث برصيد 42 ويفصله 8 نقاط فقط عن البارسا المتصدر، ويسعى لوبتيجي لقيادة الفريق للفوز لخطف المركز الثاني من الاتليتي، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر.

الدوري الإسباني.. beIN SPORTS | بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد | يلا شوت | كورة لايف

على الجانب الآخر، يتواجد أتلتيكو مدريد بالمركز الثاني برصيد 44 نقطة ، ويسعى الروخوبلانكوس لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاءه اليوم أمام الملكي، حيث إذا ما استطاع أن يُحرز الثلاث نقاط فسيجعله قريبا من البارسا المتصدر، وهو في وصافة ترتيب الدوري، ولذا فستكون المباراة غاية في القوة من الجانبين، كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر.

الدوري الإسباني.. beIN SPORTS | بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد | يلا شوت | كورة لايف

وسيخوض الريال اللقاء بتشكيل مكون من تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وفي الدفاع ناتشو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا، وفي الوسط لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس، وفي الهجوم ماركو أسينسيو - كريم بنزيمه - جاريث بيل، بينما سيلعب الاتليتي بتشكيل مكون من :يان أوبلاك في حراسة المرمى، وفي الدفاع فيليبي لويس - دييجو جودين - لوكاس هيرنانديز – خوانفران، وفي الوسط توماس ليمار - ساول نيجويز - رودريجو هيرنانديز – كوكي، وفي الهجوم دييجو كوستا - أنتوني جريزمان.

الدوري الإسباني.. beIN SPORTS | بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد | يلا شوت | كورة لايف

وتنقل المباراة في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة السادسة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي.