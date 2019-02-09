شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري - الزمالك والنجوم - اون سبورت - بث مباشر - يلا شوت - كورة لايف والان مع التفاصيل

الدوري المصري - الزمالك والنجوم - اون سبورت - بث مباشر - يلا شوت - كورة لايف

سيكون عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على موعد مع مواجهة جديدة للفارس الأبيض، عندما يفتتح ملعب بتروسبورت أبوابه لاستضافة مباراة الزمالك والنجوم، في السادسة مساءا اليوم السبت القادم 9 فبراير2019، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر.

الدوري المصري - الزمالك والنجوم - اون سبورت - بث مباشر - يلا شوت - كورة لايف

الزمالك يدخل مباراة اليوم، وهو قادم من خسارة ثقيلة على يد فريق جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في أولى مباريات الفريق في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أما في الدوري فيظل الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، وبفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة، فبعد أن خاض أبناء القلعة البيضاء 18 مباراة في الدوري المصري حتى الآن، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 14 مباراة، بينما تعادل في ثلاث، وتلقى هزيمة واحدة، يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر.

الدوري المصري - الزمالك والنجوم - اون سبورت - بث مباشر - يلا شوت - كورة لايف

على الجانب الأخر يقدم فريق النجوم نتائج غير جيدة إلى حد الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق المقاولون العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهم، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلف فريق الجونة صاحب المركز الثاني عشر، واستطاع الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز أن يحقق الانتصار في خمس مباريات، وتعادل في ست مواجهات وتلقى تسع هزائم، كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر.

الدوري المصري - الزمالك والنجوم - اون سبورت - بث مباشر - يلا شوت - كورة لايف

وسيبدأ المدرب السويسري بتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، مع وضع بدائل للثنائي طارق حامد وكهربا اللذان يغيبان للإيقاف وسيدفع بجنش في حراسة المرمى والثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع، وعبد الله جمعة في اليسار ومحمد عبد السلام في الجبهة اليمني، وفي الوسط فرجاني ساسي وزيزو وأوباما وإبراهيم جسن وعمر السعيد وبوطيب، وتنقل المباراة في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت في بث حي ومباشر.