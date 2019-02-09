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Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

في مباراة جديدة بالبريمير ليج يستضيف نادي ليفربول الانجليزي بقيادة نجمه الأول الدولي المصري محمد صلاح نظيره بورنموث في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، على أرضي ملعب أنفيلد اليوم السبت 9 فبراير 2019 في الاسبوع 26 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت.

Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

ليفربول يدخل لقاء اليوم وهو يسعى لاستعادة صدارة الدوري الانجليزي الذي خطفها مانشستر سيتي بعد فوزه على ايفرتون أمس بهدفين نظيفين، ويتساوي ليفربول في عدد النقاط مع مانشستر سيتي في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 62 نقطة، غير أن الاخير يتفوق عليه بفارق الاهداف، كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر.

Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

ليفربول الذي فقد 4 نقاط ثمينة بعد تعادله مؤخرا أمام ليستر سيتي ووستهام يونايتد، لتضع الفريق الاحمر في موقف لا يحسد عليه، ويفقد صدارة المسابقة مؤقتا لأول مرة منذ فترة طويلة، وسيكون عازما على الفوز في مباراة اليوم لاستعادة القمة، بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث اليوم السبت.

Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

ويسعى الدولي المصري محمد صلاح للحفاظ على صدارة هدافي الدوري الانجليزي حيث يملك 16 هدفا متفوقا على بيير-إيميريك أوباميانغ 15 هدفا وهاري كين 14 هدفا، وستنطلق مباراة ليفربول وبورنموث الساعة الخامسة من مساء يوم السبت بتوقيت مصر وفلسطين، الساعة السادسة بتوقيت السعودية الثالثة مساء بتوقيت غرينتش، شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في البريمير ليج.