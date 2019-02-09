يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | الاسطورة مباشر

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يواجه نادي ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نظيره فريق بورنموث، يوم السبت 9-2-2019 على ملعب "الانفيلد" في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

ويرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، خاصة بعد غيابه لسنوات عن خزائن النادي.

ويسعى نادي بورنموث أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

وجاء التشكيل المتوقع لنادي ليفربول كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : كيتا - فابينهو - شاكيري.

خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.