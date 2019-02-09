روابط نتائج التوجيهي الاردن 2019 الدورة الشتوية حسب الاسم وبرقم الجلوس عبر موقع توجيهي وزارة التربية...

نتائج التوجيهي 2019 لطلبة الثانوية العامة الأردنية، حيث ينتظر طلاب الأردن ظهور نتائج التوجيهي الدورة الشتوية عبر موقع وزارة التربية والتعليم ايديويف EduWave، وموقع توجيهي وموقع عمان جو، حيث جميع يقدموا خدمة الاستعلام عن النتيجة لجميع الطلاب برقم الجلوس الهاص بكل طالب وحسب الأسم، وهو ما سوف نوفره لكم عبر تلك المقالة، من روابط مباشرة لجلب نتاائج التوجيهي.

نتائج التوجيهي 2019، وتم عقد مؤتمر صحفياً في تمام الساعة الحادية عشر بالتوقيت المحلي للأردن، وقد فيه وزير التربية والتعليم الأردني كافة المعلومات والتفاصيل عن عملية التصحيح وعدد الطلاب ونسب النجاح وكل ما يخص الاختبارات التي أداها أكثر من 72 ألف طالب أردني، ومن ثم يتم رفع الآن نتيجة التوجيهي 2019 الدورة الشتوية لجميع الطلبة بجميع الفروع عبر المواقع الرسمية للإعلان عن النتيجة لإتاحتها لجميع الطلاب.

نتائج التوجيهي الاردن 2019

وإليكم فيديو إعلان موعد نتائج التوجيهي 2019 بالأردن.

نتائج التوجيهي 2019

ويمكنكم الاستعلام عن نتائج التوجيهي الدورة الشتوية للعام الدراسي 2018/2019 من خلال الروابط أدناه:

موقع توجيهي من هنا

موقع عمان جو من هنا

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية من هنا

ظهرت الآن النتيجة ويمكنكم جلبها من الرابط الأول الخاص بموقع توجيهي، كل التوفيق لجميع طلبة توجيهي 2019 بالأردن بالنجاح والتوفيق.

ويعد موقع توجيه التابع لوزارة التربية والتعليم هو الجهة الوحيدة المخولة بإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.