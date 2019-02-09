“رابط مباشر”استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنوفية.. برقم الجلوس نتيجة الترم...

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنوفية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019م بنسبة نجاح 82.11%، حيث جاء موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية انه جاري رفع نتائج الشهادة الإعدادية، ونوفر للطلبة كل ما يخص النتائج أولا بأول من خلال المواقع الرسمية والتي يمكن للطلبة استخراج نتائج الترم الأول من خلالها.

وكانت قد انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019م بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، ومنذ الانتهاء من اختبارات الترم الأول والطلبة والطالبات في انتظار الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول، كذلك أولياء الأمور يبحثون بقلق بالغ للاطمئنان على نتائج أبناءهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنوفية

وتمت عمليات تصحيح أوراق الطلبة والطالبات بجميع المواد الدراسية وسيتم المراجعة ورصد الدرجات، وفق أعمال الكنترولات بجميع المدريات التعليمية التابعة لمحافظة المنوفية، ثم تم اعتماد المحافظ للنتائج وإعلانها بالمواقع الإلكترونية مثل بوابة المنوفية الإلكترونية.

اعتمد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية دور نصف العام يناير 2019 بنسبة نجاح 82,11 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة وطلاب المنازل. من جانبه، صرح مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان 65 ألف طالب وبلغ عدد الحاضرين منهم 64 ألف 893 طالب و بلغ عدد الناجحين 53 ألف 286 طالب. كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم دور يناير 2019 بنسبة نجاح 69% وبلغ عدد الطلاب المتقدمين والحاضرين للامتحانات 42 طالب بلغ عدد الناجحين 29 طالب، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين دور يناير 2019 بنسبة نجاح 25 % وبلغ عدد الطلاب المتقدمين والحاضرين للامتحانات 12 طالب، وفي ذات السياق اعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور يناير 2019

بوابة المنوفية الإلكترونية

نوفر للطلبة روابط يمكنهم من خلالها استخراج نتيجة الترم الأول:

وسنوفر للطلبة جميع الروابط التي تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول بمحافظة المنوفية من خلالها.

لكل من أراد النتيجة ترك رقم جلوسه في تعليق للحصول على نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية.