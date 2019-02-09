موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

على أرضية ملعب الاستاد الوطني بدار السلام يلتقي عصر يوم الثلاثاء فريقا الأهلي وسيمبا التنزاني في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي قد تحسم تأهل المارد الأحمر للدور القادم من البطولة الأفريقية.

الأهلي بقيادة مديره الفني لاسارتي يسعى لتحقيق الفوز عى سيمبا التنزاني في هذه المباراة من أجل ضمان التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، المارد الأحمر الذي تمكن من الفوز حتى الآن في مباراتين وتعادل في واحدة يأمل في تحقيق أول فوز له خارج ملعبه بدوري المجموعات هذا الموسم، ليواصل مشواره الأفريقي بالبطولة المحببة لجماهيره.

أما فريق سيمبا التنزاني فيدخل هذه المباراة ولابديل له عن الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل، وتعويض خسارته الكبيرة أمام الأهلي في المباراة التي كانت قد أقيمت بينهما بملعب برج العرب بالاسكندرية، ليكون الفريق في أول مباراة له بدوري المجموعات على شبيبة الساورة مطالباً بالفوز على الأهلي لمواصلة مشواره بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ومن المقرر أن تُجرى أحداث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الجولة الرابعة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء يوم الثلاثاء، على أن تبدأ صافرة حكم المباراة السوداني محمود علي محمود اسماعيلي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

هذا وسيتم نقل مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني عصر الثلاثاء في دوري أبطال أفريقيا من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD2 بصوت المعلق علي محمد علي.