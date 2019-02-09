موعد الامتحانات بالعراق 2019 منتصف العام| وزارة التربية العراقية أعلنت جدول امتحانات جميع المراحل...

انتهت امتحانات نصف السنة الدراسية طبقا لما أعلنته وزارة التربية العراقية عن موعد الامتحانات بالعراق 2019 منتصف العام، لكل من المرحلة الابتدائية و المتوسطة و الثانوية بجميع الدراسات وفق لما نشرته المديرية العامه للتقويم والامتحانات، بوزارة التربية العراقية، فقد بدأت امتحانات الثانوية يوم 20 يناير 2019 حيث وضعت موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2019 في كل من (الدراسة العربية، والكردية و التركمانية و الانجليزية).

ونقدم لكم موعد الامتحانات بالعراق 2019 منتصف العام لجميع المراحل التعليمية والذي وضعته المديرية العامه للتقويم والامتحانات بوزارة التربية العراقية لجميع المحافظات العراقية لعام 2019 وفق مواعيد محددة، ثم نقوم بوضع الجدول حال قيام وزارة التربية العراقية للجداول المخصصة لكل مرحلة تعليمية.

موعد الامتحانات بالعراق 2019 منتصف العام

نقدم لكم موعد الامتحانات بالعراق 2019 منتصف العام حيث نشرت بعض المواقع المواعيد الأتية:

امتحانات المرحلة الابتدائية منتصف العام تبدأ من يوم 24 يناير 2019

امتحانات الدراسة المرحلة المتوسطة والثانوية منتصف العام 2019 تبدأ يوم 20 يناير 2019

الامتحانات الشفوية ستكون قبل الامتحانات النظرية بأسبوع

وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد امتحانات نصف العام الدراسي طبقا للبيان التالي:

أعلنت وزارة التربية عن موعد اجراء الامتحانات الخاصة بالنصف الأول من السنة ، بالإضافة إلى تحديدها بدأ الامتحانات الخاصة بنهاية الكورس الأول للصفوف المنتهية وغير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي الحالي 2018 – 2019 . وذكر المكتب الإعلامي في بيان صدر عنهُ اليوم أن المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان ، ينص على بدأ الامتحانات الشفهية قبل أسبوع من عملية بدأ الامتحانات التحريرية وأثناء الدوام الرسمي ، أذ تكون الامتحانات الخاصة بالمرحلة الابتدائية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 24 من شهر كانون الثاني للعام القادم وتنتهي يوم 31 من نفس الشهر ، على أن يكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات ، أما بالنسبة للدراسة الثانوية فستبدأ امتحانات نهاية الكورس الأول ونصف السنة التحريرية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 من شهر كانون الثاني القادم ، وتُغلق يوم الخميس 2018/1/31 من ذات الشهر أيضاً ، على أن يُحسب يوم السبت كذلك ضمن أيام الامتحانات . وأشار البيان بموعد انطلاق العطلة الربيعية للعام الحالي في الأول من شهر شباط لعام 2019 وتنتهي في 16 منهُ ، وبعدها سيباشر جميع التلاميذ والطلبة دوامهم الرسمي في اليوم الذي يليه ، وأضاف البيان بأن موعد امتحان المؤجلين بالنسبة للمراحل كافة سيبدأ في الأسبوع الثاني بعد عودة الدوام الرسمي ولمدة أسبوع واحد فقط ، هذا وتكون امتحانات الطلبة المحملين في مواد التحميل للصف الرابع الإعدادي في الأسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي لكن مع الطلبة المؤجلين لامتحاناتهم للنصف السنة .

وأوضح البيان بعدم شمول طلبة نظام الكورسات بتأجيل امتحانات نهاية الكورس الأول كونهم يؤدون الامتحانات في الدور الثاني من العام الدراسي نفسة (نظام الإعادة) ، يذكر أن الوزارة حريصة على مستقبل أبناءها الطلبة وتسعى جاهدة لتوفير كل ما هو مناسب من أجل إكمال مشوارهم العلمي والدراسي خدمة

وستكون موعد العطلة الربيعية قبل دخول الكورس الثاني بأسبوعين اعتبارا من 1-2-2019، بينما الكورس الثاني يبدأ بتاريخ 17-2-2019.