موعد مباراة الترجي الرياضي واورلاندو بيرايتس في دوري أبطال أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة

سيكون الملعب الأولمبي بالمنزه بتونس جاهزاً لاستقبال مباراة الترجي الرياضي التونسي واورلاندو بيرايتس الجنوب أفريقي مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء يوم الثلاثاء، في قمة مباريات هذه المجموعة.

الترجي الرياضي التونسي حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا يأمل في تحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، وتمكن الترجي التونسي من التعادل مع حوريا كوناكري الغيني في أول مباراة له بدوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يتمكن من التغلب على فريق بلاتينيوم ستارز في الجولة الثانية من منافسات هذه المجموعة، والتعادل أمام اورلاندو برايتس في الجولة الثالثة، ليأتي الفريق التونسي في الثاني برصيد بخمس نقاط.

أما فريق اورلاندو بيرايتس الجنوب أفريقي فيطمح في تحقيق نتيجة جيدة أمام فريق الترجي التونسي الذي يلعب في هذه المباراة على أرضه ووسط جماهيره، ويسعى اورلاندو للعودة إلى بلاده محافظاً على صدارته للمجموعة، لذا فإن الفوز على الترجي في هذه المباراة سيمنح اورلاندو بيرايتس صدارة المجموعة منفرداً، والتي يحتلها الفريق حالياً برصيد بخمس نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن الترجي صاحب المركز الثاني.

موعد مباراة الترجي واورلاندو بيرايتس الجنوب أفريقي

هذا وقد حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF موعد مباراة الترجي واورلاندو الجنوب أفريقي عصر يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت تونس، الثالثة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي واورلاندو

وسوف تقوم قناة bein SPORTS HD3 بنقل مباراة الترجي أمام اورلاندو الجنوب أفريقي أمسية السبت بصوت المعلق رؤوف بن خليف، كما أن المباراة ستكون منقولة على الهواء مباشرة من خلال قناة الوطنية التونسية الأرضية.