“جاري رفع” نتائج التوجيهي بالأردن 2019 حسب الاسم | معرفة نتيجة الثانوية العامة الأردنية...

نتابع معكم إعلان نتائج توجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية، حيث يترقب الآلاف من الطلاب الطالبات باللملكة الأردنية الهاشمية إعلان نتيجة الثانوية العامة الأرنية 2019 الدورة الشتوية، وذلك بعد أن صرحت وزارة التربية والتعليم العالي أن نتائج الدورة الشتوية سوف تعلن ظهر اليوم السبت الموافق 9 فبراير وبعد أن تنتهتي فاعليات المؤتمر الصحفي الذي سوف يقوم بمقر الوزارة صباح اليوم في تمام الساعة الحادية عشر صباحا للإعلان رسميا عن نتائج الثانوية الأردنية 2019 الدورة الشتوية.

نتائج الثانوية الأردنية 2019

أشارت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن هناك ما يقرب من 176 ألف طالب وطالبة في عموم المملكة الأردنية الهاشمية قد تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة الأردنية الدورة الشتوية، وقد صرح مصدر مسئول بالوزارة أنه عقب إعلان نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 على شبكة الإنترنت، سوف يتمكن جميع الطلاب الناجحين في تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية يوم الإثنين المقبل، حتى يتمكن الطالب من تحديد التخصص والمجال الذي سوف يقوم بدراسته خلال الفترة الجامعية.

رابط نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية الاردن

من المنتظر أن يتم عرض نتائج توجيهي الاردن 2019 الدورة الشتوية “الثانوية العامة” عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وموقع ايديويف حيث يتمكن جميع الطلاب من معرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.نتائج توجيهي الاردن 2019 الدورة الشتوية “الثانوية العامة”

نتيجة الثانوية العامة الاردنية 2019 الدورة الشتوية

انتهتت امتحانات الثانوية الاردنية 2019 الدورة الشتوية “التوجيهي” قي التاسع عشر من شهر يناير الماضي، وعلى الفور بدأت أعمال تصحيح الدفادتر الإمتحانات لجميع الطلاب في كافة الأقسام أو الفروع الخاصة بالثانوية العامة والتى جائت كالتالي:

الفرع العلمي

الفرع الصناعي

الفرع الادبي

الفرع الشرعي

الفرع الفندقي

الفرع الزراعي

الفرع الصحي

فرع الاقتصاد المنزلي

فرع الادارات المعلوماتية

موقع ايديويف نتائج التوجيهي 2019

من المرتقب أن يتم إعلان نتائج التوجيهي 2019 بالاردن “الدورة الشتوية” خلال الساعات القادمة عبر موقع ايديويف بالاسم ورقم الجلوس، وسوف نوافيكم لحظة بلحظة بأهم المستجدات لإعلان النتيجة فانتظرونا.