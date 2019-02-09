“رابط إستظهار” نتائج توجيهي الأردن 2019 tawjihi “الثانويه العامة الاردنية”...

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة الأردنية توجيهي 2019 خلال الساعات القليلة القادمة لإعلان نتائج التوجيهي الدورة الشتوية للعام الدراسي 2019، وكانت وزارة التربية والتعليم في المملكة الاردنية الهاشمية قد حددت يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 لإعلان موعد اعتماد نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية، ومنذ لحظات قليلة ومن خلال تدوينه له عبر موقع التواصل والتدوين العالمي تويتر قام السيد الدكتور عمر الرزاز وزير التربية والتعليم الأردني بتحديد موعد اعتماد وإعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية الدورة الشتوية 2019.

حيث أكد سيادته أنه سوف يقوم يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 باعتماد نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 لجميع طلاب المملكة الأردنية الهاشمية، كما اكد سيادته أنه سيقوم بإعلان النتيجة ونسبة النجاح خلال مؤتمر صحفي سوف يعقده في مقر وزارة التربية والتعليم الأردنية.

نتائج توجيهي الأردن 2019

كان ما يقرب من 176 أف طالب وطالبة في جميع المدن الأردنية تقدموا لامتحانات الدورة الشتوية لتوجيهي 2019 في جميع الفروع والتخصصات، وقد بلغ عدد الطلاب النظامين 89ألف و968 طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدورة الشتوية التابعين للدراسات الخاصة فقد بلغ 85 ألف طالبة وطالبة، ويتوقع وزير التربية والتعليم الأردني ارتفاع نسبة النجاح في الدورة الشتوية عن نسبة النجاح في الدورة الشتوية العام الماضي، وذلك بسبب المجهود المضعف الذي بذل من قبل الطلاب والمعلمون في هذه الدورة.

رابط نتائج التوجيهي الدورة الشتوية eduwave

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية أن جميع أعمال التصحيح والكنترولات والرصد والتجميع والمراجعة المتعلقة بدفاتر إجابات امتحانات توجيهي 2019 الورة الشتوية قد انتهت فعليا وجاري الآن إعداد الكشوف النهائية للنتيجة تمهيدا لاعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم اليوم السبت، وعقب اعتماد النتيجة سوف يتم رفعها مباشرة عبر الروابط التالية.

حيث يقوم الطالب بالدخول على الروابط السابقة برقم الجلوس الخاص به والضغط على مربع عرض النتيجة.نتائج التوجيهي الاردن 2019 الدورة الشتوية- عمون نتائج الثانوية الاردنية

من المنتظر أن تبدأ فاعليات المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج التوجيهي 2019 الأردن الدورة الشتوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 9 فبراير 2019 حيث يقوم وزير التربية والتعليم باعتماد النتيجة رسميا ومن ثم إعلانها عبر شبكة الإنترنت.