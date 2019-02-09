الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 |برقم التليفون وكود المحافظة عبر المصرية للاتصالات السداد...

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 برقم التليفون وكود المحافظة من خلال رابط مباشر وضعته المصرية للاتصالات، حيث أتاحت المصرية للاتصالات رابط لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي قبل أن تسدد الفاتورة، وتسدد فاتورة التليفون الأرضي 2019 كل ثلاث اشهر، كما يمكن السداد الإلكتروني عن طريق الموقع.

الكثير من المصريين الذين يمتلكون أو لديهم تليفون أرضي سواء في المنازل أو المحال التجارية أو الشركات والمصانع أو الهيئات والمؤسسات أو الأندية، لا يستطيعون الاستغناء عنه على الرغم من انتشار وتواجد أكثر من شركة محمول داخل جمهورية مصر العربية إلى أن الشركة المصرية للاتصالات ما زالت هي الأهم في مجال الاتصالات داخل مصر.

فاتورة التليفون الأرضي 2019

وعلى فترات ربع سنوية يقوم كل من لديه تليفون أرضي بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 التي تصدر وتسدد على أربع فترات خلال السنة، اعتباراً من (أول يناير- أول أبريل- أول يوليو- أول أكتوبر ) من كل عام، وتشهد صناعه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوراً كبيراً خلال السنوات السابقة، وكان الهدف من كل هذه التطورات هو توصيل وتقديم أفضل خدمة للمشتركين سواء من خلال خدمات الاتصالات أو خدمات الأنترنت.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019

نقدم لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 من خلال موقع المصرية للاتصالات والتي تعمل دائما على تقديم أفضل خدمات الاتصالات داخل جمهورية مصر العربية،وهذا الرابط سيُساعدك بسهولة جداً للاستعلام عن فاتورة التليفون الخاصة بك باتباع الخطوات الأتية. فاتورة التليفون الأرضي “المنزل”

يتم الضغط على الرابط الموجود

قم بإدخال كود المنطقة وذلك حسب المحافظة التي تسكنها أو تعيش فيها(الموجود بها التليفون)

ثم تقوم بدخل رقم التليفون في المستطيل المكتوب بداخلها “رقم التليفون”

ثم قوم بالضغط على المستطيل الملون الذي بداخلي كلمة “اظهر الفواتير”

وبذلك يتم فتح صفحة أُخرى بها قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، وكذلك الفواتير المسددة عن الفترات السابقة

كود المنطقة

نوفر لكم الكود الخاص بكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية لسهولة الحصول على فاتورة التليفون الارضي يناير 2019

يمكن لكل من يمتلك تليفون ارضي في منزل أو عمل أن يعرف قيمة الفاتورة التي ستسدد شهر يناير 2019 عن طريق الخطوات السابق ذكرها، كما وفرنا جميع الاكواد التي تيسر على المواطن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 الربع سنوية.