فيديو اللحظات الأخيرة في حياة الطفلة رهف

أثار مقطع فيديو وفاة الطفلة العراقية رهف التي توفيت داخل احد المستشفيات في العاصمة العراقية بغداد، استياء الكثير من المتابعين.

وتوفيت الطفلة رهف (7 سنوات)، يوم الجمعة، في مستشفى الشهيد الصدر العام في بغداد، وذلك على إثر تعرضها لتعنيف كبير طال جميع أنحاء جسدها.

وأكدت وزارة الصحة في العراق، نبأ وفاة الطفلة رهف، والتي كانت قد نقلت إلى إحدى مستشفيات بغداد؛ عقب تعرضها لتعنيف خطير، توفيت بعد تدهور حالتها الصحية.

وكانت الطفلة رهف قد أدخلت أمس الى العناية المركزة بعد إصابتها بنزيف في الدماغ، جراء تعرضها لإعتداء وحشي بالضرب والحرق من قبل أهلها. وفق رواية المستشفى.

وحسب بيان رسمي صادر عنها، فقد شهدت المستشفى جريمة بشعة بعد وصول طفلة في السابعة من عمرها فى حالة إعياء شديد، وعلى جسمها آثار تعذيب وحروق في أنحاء متفرقة من الجسم.

وعبر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن استيئاهم الشديد للحادثة.