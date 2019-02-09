متابعة سعر الدولار اليوم السبت 2019/2/9 في البنك المركزي وبعض البنوك المصرية وحالة ترقب وثبات لسعر...

الدولار من العملات الهامة في مصر، نظراً لإعتماد الدولة عليه في الإستيراد، للسلع الهامة والإستراتيجية وتوفير مناخ خصب للإستثمار، حيث يعتمد رجال الأعمال علي الدولار، في إنهاء أعمالهم في الإستيراد والتصدير، والمعروف أن الدولة التي لها غطاء دولاري كبير، يعني مناخ إستثماري خصب وأمن، وإذا زاد الإستثمار زاد إنتعاش الحياة الإقتصادية، وتحسين المعيشة ولذلك قامت الدولة بمجموعة من، الإصلاحات التي تساهم في توفير مناخ ملائم للإستثمار.

قد شهد سوق صرف الدولار، ثبات الفترة الحالية وإستقرار في سعر البيع والشراء، وسجل أعلي سعر للشراء في البنك العقاري العربي نحو 17.60 وسعر البيع 17.65، وجاء متوسط سعر الشراء والبيع في باقي البنوك المصرية للشراء 17.58 وللبيع 17.65.

ونتابع معكم كل جديد في أسعار الدولار، لما له من أهمية في سوق صرف العملات الأجنبية، ونحاول من خلال التقرير تقديم كل مايهم من سعر الدولار اليومي، مع متابعة يومية ودورية تحقق التواصل مع الجميع.

وقد قامت مصر بالعمل علي إستقرار، سوق الصرف للعملة الصعبة (الدولار)، بعد التدهور الذي شهده سوق الصرف في مصر، وإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بطريقة جنونية بعد ثورة يناير، وبعد الإصلاحات التي قامت بها الدولة، وتحرير سعر صرف الجنيه، مما أدي إلي رجوع سعر الدولار الي معدلات معقولة ومستقرة.

سعر صرف الدولار اليوم 2019/2/8 بالبنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.60 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.65 بنك التنمية الصناعية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.60 17.65 3 أيام بنك التعمير والإسكان 17.59 17.69 4 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.58 17.68 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.58 17.68 يومين كريدى أجريكول 17.57 17.67 يومين بنك الكويت الوطني NBK 17.57 17.67 3 أيام البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 يومين مصرف أبوظبى الإسلامى 17.57 17.67 يومين بنك البركة 17.57 17.67 يوم واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.56 17.66 يومين بنك المشرق 17.56 17.66 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.56 17.66 4 أيام المصرف المتحد 17.55 17.65 4 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.55 17.65 4 أيام البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 4 أيام بنك بلوم 17.55 17.65 3 أيام بنك التنمية الصناعية 17.55 17.65 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.55 17.65 3 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.55 17.65 4 أيام بنك قناة السويس 17.55 17.65 يومين بنك مصر 17.55 17.65 4 أيام البنك الأهلي المصري 17.55 17.65 4 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.55 17.65 4 أيام بنك الإسكندرية 17.55 17.65 3 أيام بنك عودة 17.55 17.65 يومين المصرف العربى الدولى 17.55 17.65 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.55 17.65 4 أيام البنك المركزى المصرى 17.55 17.68 يومين

وجاءت أهمية الدولار من أنه العملة المعتمدة، في عملية شراء المنتجات المستوردة من الخارج، أوتسهيل عملية التصدير لإدخال عملة صعبة، لخزينة الدولة ورفع الغطاء الدولاري، لحماية مركز مصر بين الدول وزياده الإستثمار في مصر، وعدم تحكم أي دولة في مقدرات وإقتصاديات الدولة، وتقوم الدولة ايضا بإحكام السيطرة علي سوق الصرف، والقضاء علي السوق السوداء، وإستقرار سعر صرف الدولار.