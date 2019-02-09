“الان”نتيجة الشهادة الإعدادية 2019| “أسماء الناجحين في المحافظات .. نتائج الصف...

انتهت امتحانات منتصف العام في جميع المحافظات المصرية، امتحانات منتصف العام للعام الدراسي الحالي 2018-2019، بنجاح كبير، وتم تصحيح كل المواد الدراسية، في يوم الامتحان، بعد الانتهاء من امتحان الطالب لكل مادة دراسية، وانتهى الآن تصحيح كل المواد في جميع المحافظات، ويتابع التلميذ الدخول على موقع نتائج المحافظات التابع لها للتعرف على أخبار وموعد ظهور النتيجة، نتابع معكم ظهور نتائج منتصف العام في المحافظات المصرية كافة، كما نعرض المواقع الإلكترونية الخاصة بنتائج كل محافظة على حده.

وقد بدأت عطلة منتصف العام لجميع تلاميذ المرحلة الابتدائية، ولم يتبقى لهم إلا التعرف على نتائج منتصف العام، بشكل مفصّل، والتي يمكنهم التعرف عليها بإدخال رقم الجلوس على موقع نتائج المحافظة التابعين لها، ويتم ذلك بعد اعتماد جميع النتائج من مديرية التربية والتعليم التابعين لها تمهيدا لنشرها على موقع نتائج المحافظة أو تعليقها على شكل قوائم بالمدارس.

نتيجة الشهادة الإعدادية (الترم الأول) 2019

نتابع مع التلميذ المصري، بجميع محافظات الجمهورية، كل الأخبار الخاصة بأعمال رصد الدرجات ومراجعتها، واعتماد النتائج، والظهور لنتائج المرحلة الابتدائية، الصف الثالث والرابع والخامس والصف السادس الابتدائي بجميع المحافظات، والمرحلة الإعدادية، والشهادة الإعدادية، سواء بنشر النتائج عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنشر نتائج منتصف العام الخاص بكل محافظة أو ظهور النتائج ونشرها على شكل قوائم بالمدارس الابتدائية.

نعرض نتائج محافظات القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة وبقية المحافظات، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات التيرم الأول، والتي كانت بدأت جميعها في الأيام الأخيرة من ديسمبر 2018، في حوالي 26 ديسمبر 2018، وانتهت في 14 يناير 2019.

نتيجة المرحلة الإعدادية 2019

توزيع درجات المواد

المادة الدرجات عربي 40 درجة لغة انجليزية 30 درجة دراسات اجتماعية 20 درجة رياضيات 30 درجة العلوم 20 درجة المجموع 140 درجة

تحديث 29 يناير 2019: تم اعتماد نتائج الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية على أن يتم الإعلان عنها غدا، كما يتم اعتماد نتائج محافظة الجيزة ولم يتم تحديد موعد الإعلان عنها.

تحديث 30 يناير 2019: ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية، منتصف العام، عبر موقع نتائج محافظة الجيزة ، بالاسم ورقم الجلوس، بنسبة نجاح تجاوزت 71%.

تحديث: ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، استعلم عن نتائج الطلاب من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسي أو اترك رقم جلوسك.

تحديث:قام السيد محافظ المنوفية باعتماد نتائج الطلاب، نتيجة الشهادة الإعدادية، يوم 31 يناير 2019، ويتوقع ظهورها اليوم الأول من فبراير 2019.

تحديث 3 فبراير 2018: تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية اليوم ويتم الإعلان عنا في خلال ساعات قليلة على موقع نتائج المحافظة.

ظهرت اليوم، 3 فبراير 2019، نتائج محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح تجاوزت 76%، وتم اعتماد نتائج محافظة المنوفية بنسبة نجاح تجاوزت 86%

نتيجة محافظة المنوفية ظهرت منذ قليل، تعرف عليها بالاسم، اضغط هنا.

تحديث 4 فبراير: نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس ظهرت اليوم، تعرف عليها الآن، اضغط هنا.

تحديث 5 فبراير 2019: اعرف نتيجة محافظة القليوبية من خلال ملف بأسماء الناجحين، اضغط هنا.

تحديث 6 فبراير 2019: ظهرت نتيجة محافظة المنيا بنسبة نجاح 72%، ونتيجة محافظة الغربية بنسبة نجاح 86%.

تحديث 6 فبراير 2019: تم اعتماد نتيجة محافظة الدقهلية اليوم بنسبة نجاح تجاوزت 86%.

تحديث 6 يناير 2019: تم الإعلان عن نتائج الطلاب في دمياط على موقع نتائج المحافظة، كما تم تنزيل ملف بي دي اف بنتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

تحديث 6 يناير: ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، اعرف نتيجة الطلاب بالاسم والمدرسة ورقم الجلوس من خلال الملف التالي.

على أن يتم إرسال النتيجة على بريد الطالب الإلكتروني فور الإعلان عنها، ويتابع الطالب المدرسة التابع لها لمباشرة قوائم نتائج الطلاب والتأكد من النتائج.