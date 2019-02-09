تحديثات اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم السبت 9 شباط 2019 سعر الدولار في...

من وقت للثاني، نرصد ونتابع معكم كافة التطورات التي تطرأ على الساحة الإقتصادية، ونتابع أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم السبت 09 فبراير 2019، وذلك في جميع التعاملات، ونرصد السعر في السوق الموازي والبنك المركزي، ونستمر بنقل تحركات السعر من حين لآخر، من أجل رصد الحركة العامة للسعر بشكل مستمر، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم الآن من أجل معرفة المزيد2

نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص سعر الدولار اليوم في اليمن، ونسعى لرصد التقارير بشكل يومي مستمر، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، يمكنكم الرجوع للمقال من وقت للثاني لسهولة المتابعة، ونتابع معكم أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل العملة المحلية في اليمن، من أجل رصد الحركة الإقتصادية بشكل يومي، نتابع الأخبار العامة من وقت للثاني، ونستمر بنقل الأخبار التي تخص سعر الدولار.

أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني اليوم السبت 09/02/2019 في البنك المركزي

نتابع جدول نقوم بتحديثه حول سعر العملات العربية أمام الريال اليمني، مثل الريال السعودي والدينار والدرهم والجنيه المصري، وكافة العملات الهامة التي نتابعها عبر التقرير المستمر، يمكنكم حفظ المقال في المفضلة من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد

العملة سعر الصرف بالريال اليمني جنيه مصري 14.20 ريال يمني ريال سعودي 66.63 ريال يمني درهم اماراتي 68.04 ريال يمني جنيه سوداني 5.24 ريال يمني دينار جزائري 2.10 ريال يمني دينار بحريني 662.65 ريال يمني دينار كويتي 822.65 ريال يمني

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم السبت 09/02/2019 في البنك المركزي

نتابع معكم أسعار العملات الأجنبية مقابل سعر الريال اليمني اليوم السبت 09-02-2019، مثل سعر الدولار وسعر اليورو وسعر الاسترليني والين الياباني، ونرصد لكم كل جديد.

العملة سعر الصرف بالريال اليمني دولار 249.92 ريال يمني يورو 283.10 ريال يمني جنيه استرليني 323.42 ريال يمني ين ياباني 2.27 ريال يمني

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم السبت 09/02/2019 في السوق السوداء

بناء على طلب الأعضاء، وعبر التعليقات أسفل المقال، نقوم بوضع جدول بشكل محدث يوميًا حول سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في السوق السوداء، ونرصد لكم كل جديد.

العملة متوسط السعر بالريال .. في السوق السوداء الدولار 600 ريال .. صنعاء 605 ريال .. عدن 589 ريال .. حضر موت متوسط سعر السوق السوداء هو 613 ريال يمني 100 دولار تساوي 60000 ريال يمني بصنعاء ريال سعودي 158 ريال يمني الدرهم الإماراتي 161 ريال يمني

تحديث: متابعية يومية مستمرة ومتجددة من خلال عرب هوست، وأسعار العملات العربية والأجنية مقابل الريال اليمني الكريمي، وذلك من خلال رصد لتغيرات الأسعار خلال التعاملات اليومية والمتداولة في البنوك والسوق الموازية، ويمكنكم متابعة تغيرات الأسعار من خلال وضع المقال في المفضلة ليصلكم جديد الأسعار أولا بأول.