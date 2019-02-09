رابط استمارة التقدم لشغل وظيفة معلم على موقع وزارة التربية والتعليم 2019..مسابقة 50 ألف معلم

رابط استمارة التقدم لشغل وظيفة معلم على موقع وزارة التربية والتعليم 2019 من أكثر الأشياء بحثاً، و قد أعلنت مواقع مديريات التربية والتعليم فى كل محافظة فى مصر عن مسابقة 50 ألف معلم ، و الشروط و المستندات اللازم احضارها عند التقديم، كما تم الاعلان عن أنه سوف يستمرر التسجيل في الوظائف الكترونياً، حسب التخصصات والمؤهلات المطلوبة فى كل محافظة، لمدة أسبوع ، يبدأ من يوم الخميس 7 فبراير بداية تقديم الطلب على مسابقة وزارة التربية والتعليم 50 ألف معلم 2019 تعاقدات مؤقتة .

تعرف على رابط استمارة التقدم لشغل وظيفة معلم تعاقد مؤقت

أعلنت أمس الأول وزارة التربية والتعليم رسمياً مفتح باب التقديم على مسابقة لشغل وظيفة معلمين مؤقتين و هو ما يعرف بنظام التعاقدات المؤقتة، وتم الخميس فتح رابط التسجيل في استمارة التقديم لشغل وظيفة معلم و يمكن الدخول من هذا الرابط و يمكن الاطلاع على الشروط من خلال هذا الاعلان فتح التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019.

تفاصيل الوظائف المتاحة بمحافظة اسيوط

مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أعلنت عن فتح باب التقديم للوظائف التعليمية المطلوبة و ذلك لسد عجز المعلمين في المدارس وفقا للتخصصات بمختلف الإدارات، و سوف يكون التعاقد مؤقتًا للنصف الثانى من العام الدراسى فقط. شروط التقدم لشغل وظيفة معلم بالتعاقد في أسيوط

تفاصيل الوظائف المتاحة بمحافظة البحيرة

التسجيل على الاستمارة التى أصدرتها وزارة التربية و التعليم فى جميع المحافظات متاح الآن فى الرابط المعلن عنه،و سيكون هناك مقابلات شخصية مع الأشخاص المقبولين.