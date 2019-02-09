القطاران اصطدما على نفس القضبان قرب برشلونة

اصطدم قطارا ركاب على نفس القضبان قرب برشلونة، الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، وفق السلطات. ووقع الحادث بين بلدتي سان فنسانس دي كاستيليت ومانريزا، شمال غرب برشلونة، وفق خدمات الطوارئ بكتالونيا.

وكان أحد القطارين متجها إلى برشلونة والآخر إلى مانريزا بشمال شرق إسبانيا، عندما اصطدما ببعضهما على نفس القضبان.

وأظهرت صور بثها تلفزيون كتالونيا الحكومي- تي في 3- قطعا معدنية ممزقة حيث اصطدم القطاران، إضافة إلى ركاب كانوا قد غادروا القطار وهم وقوف على جانبي مسار القضبان.

وقال أنطونيو كرمونا، الناطق باسم هيئة السكك الحديدية الحكومية “المعلومات التي لدينا هي أن هناك تصادما أماميا”.

وأفاد راكب أن التصادم وقع الساعة 18:20 مساء( بالتوقيت المحلي)، وفق خدمات الطوارئ.