تراند اليوم : نتائج التوجيهي 2019 الاردن ,, نتائج توجيهي الأردن الدورة الشتورية 2019 : موقع الوزاره نتائج التوجيهي

نتائج توجيهي الأردن الدورة الشتورية 2019 ،ويتابع طلاب وطالبات الثانوية العامة في الاردن اعلان نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتويةحيث تسود حالة من القلق والتوتر لدى جميع الطلاب في جميع المدن الأردنية مثل مدن (عمان والكرك والزرقا وإريد والبلقاء والجرش والطفيلة وعجلون والعقبة والمفرق ومادبا ومعان).

نتائج توجيهي الأردن الدورة الشتوية

واكد اليوم وزير التربية والتعليم الاردني الدكتور عمر الرزاز على انة قد قارب من 158819 طالب وطالبة في الأردن تقدموا لامتحانات الدورة الشتوية بجميع الأقسام التابعة لها وفي جميع الاقسام (علمي وأدبي وصناعي وشرعي وفندقي وسياحي) وها قد بدء الطلاب بأداء امتحانات الدورة الصيفية في جميع التخصصات .

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية :-

وقد اكد وزير التربية والتعليم عمر الرزاز علي انة من المقرر اعلان النتيجة في خلال الساعات القادمة لإعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية (توجيهي 2018) الدورة الصيفية ، كما أكد سيادته أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال بعض المواقع الإلكترونية ويمكن الحصول علي النتيجة عن طريق التالي.

موقع وزارة التربية والعليم الأردنية.

http://www.tawjihi.jo

والجدير بالذكر ايضا يستطيع الطلاب الدخول على الرابط بالاسم أو رقم الجلوس والاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي فور اعتماد وإعلان النتيجة.