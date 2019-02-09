يلا شوت مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد

تشهد الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني، موقعة ديربي مدريد التى تجمع أتلتيكو مدريد مع ضيفه ريال مدريد، فى الخامسة والربع من مساء اليوم السبت على ملعب “واندا متروبوليتانو”.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ 50 نقطة، بينما يأتى ريال مدريد ثالثا برصيد 42 نقطة.

1 – يخوض الفريقين الديربى رقم 164 على مستوى الدوري الإسباني، حيث جمع بينهما 163 لقاء فى السابق، تفوق ريال مدريد فى 86 مباراة، مقابل 41 لأتلتيكو مدريد وحسم التعادل 36 مباراة، سجل الفريق الملكى 286 مقابل 215 للروخى بلانكوس.

2 – جمع 217 مباراة بين الفريقين فى جميع المسابقات، حقق المرنجى الفوز فى 109 مباريات، مقابل 54 مباراة للروخى بلانكوس ومثلهم حسمت بالتعادل.

3 – حسم التعادل السلبى لقاء عملاقى العاصمة الإسبانية الموسم الماضى على ملعب أتلتيكو مدريد.

4 – سيطر التعادل على أخر 4 مباريات بين الفريقين فى الليجا، وكانت أخر مباراة انتهت لمصلحة الفريقين فى نوفمبر 2016، عندما حقق ريال مدريد الفوز بثلاثية نظيفة فى “فيسنتى كالديرون” المعقل القديم لاتلتيكو مدريد.

5 – أتلتيكو مدريد لم يخسر هذا الموسم فى ملعبه بجميع المسابقات، إذ خاض 16 مباراة، حقق الفوز فى 13 وتعادل فى 3 مباريات أمام برشلونة، إيبار وجيرونا بنتيجة 1 – 1، 1 – 1 و 3 – 3 على التوالى.

6 – نجح ريال مدريد فى تحقيق الفوز خلال أخر 4 مواجهات فى الدوري الإسبانى للمرة الأولى هذا الموسم أمام أندية ريال بيتيس، إشبيلية، إسبانيول وألافيس.