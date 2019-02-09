موقع نتائج التوجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية حسب الاسم ورقم الجلوس |رابط موقع وزارة التربية...

موقع نتائج التوجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية يبحث عنه طلاب الثانوية العامة الأردن لمعرفة نتيحتهم، حيث من المقرر اعلان النتائج الأردنية الدورة الشتوية غدا السبت التاسع من شهر فبراير، وذلك فى مؤتمر صحفى يحضره وزير التربية والتعليم الأردني الاستاذ وليد المعاني، و يعلن خلاله نتيجة الثانوية العامى التوجيهى الأردن بكل تفاصيلها، و نسبة نجاح الطلاب، و أسماء الأوائل، و سيتم بعدها رفع نتيجة التوجيهى على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية

توفر وزارة التربية و التعليم الأردنية رابط نتيجة التوجيهى و سيتم تفعيله فور اعلان نتيجة توجيهي الأردن، و يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة بالأردن استعلام نتائج توجيهي برقم الجلوس.

أكدت الأخبار أن نتائج التوجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية سوف تصدر فى غضون ساعات قليلة.