“تحديث” أسعار العملات اليوم السبت بالبنك| سعر الدولار والريال السعودي واليورو بالبنوك...

تابع معنا بشكل يومي أسعار العملات اليوم في مصر، في البنوك والسوق الموازية وأسعار الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي، نعرضه عليكم محدثا بشكل يومي لآخر أسعار العملات في البنوك، وكذلك في السوق السوداء، بالإضافة إلى المؤثرات التي تؤثر على أسعار العملات صعودا وهبوطا وأسباب نشاط أو تراجع السوق السوداء.

وقد استقر سوق الصرف المصري للجنيه في مقابل العملات بشكل كبير مقارنة بسعره منذ حوالي عامين، متجها للاستقرار في مقابل العملات على المدى القصير، وتراجع تدريجي لأسعارها على المدى المتوسط، بينما يرى محللين ارتفاع للجنيه في مقابل جميع العملات على المدى الطويل.

أسعار الدولار والعملات في مصر

سعر الدولار في البنوك: استقر سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم على متوسطاته السعرية في السوق المصري في أكتر من شهر.

سعر اليورو في البنوك: ارتفع اليورو في تعاملات الشهر الماضي، متأثرا بارتفاع سعره في بورصات العملات العالمية، وعاود التراجع التدريجي في البنوك المصرية، مسجلا متوسطات سعرية لسعر الشراء 21.10 جنيه ومتوسط بيع 20.40 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك: استمرار الاستقرار في سعر العملة السعودية بالبنوك المصرية للشهر الثاني على التوالي، على نفس المتوسطات السعرية، بعد انتهاء فترة الحجز لموسك الحج.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه

العملة أعلى سعر شراء أقل سعر بيع الدولار 17.60 البنك العقاري المصري العربي 17.65 بنك الإستثمار العربي AIB اليورو 20.02 بنك التنمية الصناعية 20.03 البنك المركزى المصرى الجنيه الاسترليني 23.04 بنك التنمية الصناعية 22.77 البنك المركزى المصرى الريال السعودي 4.70 البنك المصرى الخليجى 4.70 بنك الإسكندرية الدرهم الإماراتي 4.81 البنك المصرى الخليجى 4.80 بنك الإسكندرية الدينار الأردني 24.75 البنك المركزى المصرى 24.88 بنك الإسكندرية الدينار الكويتي 58.18 بنك قناة السويس 58.21 البنك المركزى المصرى الريال العماني 45.63 مصرف أبوظبى الإسلامى 45.82 بنك الإسكندرية الدينار البحريني 46.61 مصرف أبوظبى الإسلامى 46.80 بنك الإسكندرية

العوامل المؤثرة في أسعار العملات بالبنوك

يتأثر الدولار الأمريكي بارتفاع الاحتياطي النقدي في البنوك المصرية من العملة الخضراء وانخفاض التضخم وتحسّن مؤشرات الاقتصاد المصري، وقد انخفض على هذا على المدى المتوسط بشكل تدريجي، لحين وصوله لمستوياته العادلة على المدى الطويل وهي 14 جنيه ثم 11 جنيه.

يتأثر سعر اليورو بالبنوك المصرية بالسعر العالمي للعملة الأوروبية في مقابل الدولار، ومع تراجع العملة الخضراء ترتفع العملة الأوروبية في سوق العملات وترتفع أيضا في البنوك المصرية.

يتأثر سعر الريال السعودي بقانون العرض والطلب وارتفاع احتياطات البنوك من العملة السعودية، ويرتفع الطلب على الريال في وقت الحجز من الشركات السياحية في مواسم السفر لأداء العمرة وكذلك الحج، حيث يكون الحجز بالريال السعودي، ويؤدي ارتفاع احتياطي البنوك من الريال في ذلك الوقت لاستمرار استقرار الريال، بينما يلجأ المتعاملين للسوق السوداء في حال عدم توافر الريال بالبنوك، مما يؤدي لانتعاشها.

أسعار العملات في السوق السوداء

سعر الدولار والعملات اليوم في البنوك

يرتبط سعر لعملات بالسوق السوداء بقانون العرض والطلب، ومنذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات منذ حوالي عامين وأصبح التداول في السوق السوداء غير مفضّل للمتعاملين، حيث تقترب أسعار صرف العملات في السوق السوداء من السعر الرسمي لها، مما يجعل التداول يكون بشكل آمن في البنوك.

متوسط سعر الدولار في السوق السوداء شراء 17.88 جنيه وبيع 17.75 جنيه.

متوسط سعر الريال السعودي في السوق السوداء 4.80 جنيه وبيع 4.75 جنيه.

متوسط سعر اليورو في السوق السوداء شراء 20.60 جنيه وبيع 20.90 جنيه.

وتعتبر أسعار السوق السوداء تقريبية، وتختلف من مكان لآخر حسب العرض والطلب، وأصبحت السوق السوداء تتضاءل وتعاني بالسنوات الأخيرة بسبب تحسن سعر صرف الدولار في مقابل العملات.

تحديث

يعتمد سعر اليورو بالبنوك المصرية على السعر العالمي للعملة الأوروبية ببورصات العملات العالمية، وذلك بعد أن قام بفك الارتباط بالجنيه المصري في 2011.

يرتبط سعر الريال السعودي في السوق المصري بقانون العرض والطلب وخاصة في مواسم الحجز للحج والعمرة، وقد استمر مستقرا على متوسطاته السعرية نفسها لما يقترب من العام، بسبب استقرار سوق صرف العملات بالسوق المصري.

افتتحت العملات على انخفاض في سعري بيع وشراء اليورو واستقرار في الريال السعودي والدولار بينما في فترة الظهيرة انخفض سعر شراء الدولار وانخفض سعر البيع.