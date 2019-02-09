“رابط مباشر” نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 حسب الاسم ورقم الجلوس عبر موقع...

ينتظر الآلاف من الطلبة والطالبات لحظة الإعلان عن نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية، حيث لم يعد هناك سوي ساعات قليلة قبل أن يتم الإعلان عن نتائج توجيهي الأردن 2019 وسط حالة من الترقب الشديد داخل الشارع الأردني، حيث تعد نتائج الدورة الشتوية الدور الشتوية للثانوية العامة “التوجيهي” من أهم نتائج المراحل الدراسية، والتي تؤهل الطالب للمرحلة الجامعية.

وينتظر الجميع الآن أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي حسب الاسم من خلال موقع نتائج التوجيهي tawjihi.jo، وهو الموقع الرسمي للحصول على النتائج بالأردن لكافة الطلاب، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن النتائج.

نتائج التوجيهي 2019 الأردن

نتائج التوجيهي الدورة الشتوية

انتهي جميع الطلاب بالأردن من أداء امتحانات التوجيهي نهاية الشهر الماضي، وقد شهدت الامتحانات مشاركة 73104 طالب وطالبة في جميع الفروع العلمية المختلفة، وفور الانتهاء من أداء الامتحانات قامت اللجان المختصة بعملها في تصحيح دفاتر الطلاب لسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.

وكان الدكتور ولي المعالي، وزير التربية والتعليم الأردني قد أعلن عن الموعد النهائي للإعلان عن نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية ليكون اليوم السبت الموافق 9-2-2019، وسيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الأردنية 2019 عقب مراسم المؤتمر الصحفي للوزارة بمركز الملكة رانيا العبد لله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

انتهت امتحانات الثانوية العامة الأردنية “التوجيهي” خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير لكافة الفروع العلمية المختلفة، وقد قامت لجان التصحيح بعملها على اكمل وجه، وتم الانتهاء من كافة أعمال الرصد والمراجعة.

موقع نتائج التوجيهي

ينتظر الجميع خلال الساعات المقبلة تفعيل رابط موقع نتائج التوجيهي، والذي سيقوم جميع الطلاب من خلال بالاستعلام عن نتائج الدورة الشتوية للثانوية العامة في جميع الفروع العلمية المختلفة، ونرفق لكم رابط نتائج التوجيهي 2019 حسب الاسم، والذي سيتم تفعيله عقب المؤتمر الصحفي مباشرة.

رابط موقع نتائج التوجيهي

كما يمكنكم متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالإعلان عن نتائج التوجيهي 2019 شتوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، والذي يقدم كافة الأخبار الجديدة الخاصة بنتائج الطلاب.

تحديث: ساعات قليلة فقط تفصلنا عن إعلان نتائج التوجيهي وسط حالة من القلق الشديد كلما اقترب موعد إعلان النتائج، وسنكون معكم دائما لتقديم المزيد عما يدور داخل المؤتمر الصحفي للوزارة صباح اليوم.