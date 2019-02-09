سعر الريال السعودي اليوم |السبت 9 فبراير 2019..بالبنوك المصرية والسوق السوداء .. فترة الصباح

سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنوك المصرية والسوق السوداء، يتم تحديثه بشكل يومي حسب آخر الأسعار، مع تحليل بسيط لأسباب الارتفاع أو التراجع، وأداء العملة السعودية في 3 شهور، وأسباب انتعاش أو تراجع السوق السوداء، كما نعرض متوسطات أسعاره بالسوق السوداء في 6 شهور.

ارتفع الريال السعودي في عامين عن الأسعار التي كان يتداول عليها من قبل، ونشطت السوق السوداء بشكل كبير، وخاصة قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات، وتراجعت السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، واستمر الريال أعلى من معدلاته إلى أن تراجع بشكل تدريجي ليصل لمتوسط سعر 4.70 جنيه، ويعاود الارتفاع الطفيف مع ارتفاع الطلب عليه في وقت الحج والعمرة، للحجز بشركات السياحة، ويعاود التراجع مع تراجع الطلبات عليه، وتراجع التداول عليه أيضا بالسوق السوداء لقلة الفارق السعري بين السوق الرسمي والموازي.

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية على نفس السعر في أكثر من 8 شهور، واستقر على نفس المتوسط السعري في عام.

بداية فترة من التراجع السعري، بداية من 27 يناير 2019، في البنوك المصرية ، وباقي العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.70 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.70 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.70 4.71 3 أيام البنك الأهلي المصري 4.69 4.72 4 أيام بنك مصر 4.69 4.71 يوم واحد البنك الزراعى المصرى 4.68 4.73 يومين اتش اس بى سى HSBC 4.68 4.71 4 أيام المصرف العربى الدولى 4.68 4.71 يومين بنك عودة 4.68 4.71 يومين بنك بلوم 4.68 4.71 23 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.68 4.71 يومين بنك قناة السويس 4.67 4.71 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 4.67 4.71 4 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 4.67 4.71 يوم واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.66 4.71 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 4.66 4.71 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 4.66 4.72 3 أيام كريدى أجريكول 4.66 4.71 يومين بنك المشرق 4.66 4.71 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.66 4.71 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.66 4.71 يومين بنك الكويت الوطني NBK 4.66 4.72 يومين البنك العقاري المصري العربي 4.66 4.74 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 4.65 4.72 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 4.65 4.71 4 أيام المصرف المتحد 4.65 4.71 4 أيام بنك الإسكندرية 4.65 4.70 يومين بنك التنمية الصناعية 4.64 4.71 4 أيام بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 أسبوعين بنك البركة 4.61 4.75 24 ساعة

ارتفاع الريال في مقابل الجنيه

ارتفعت العملة السعودية بالسوق المصري في 3 سنوات عن المعدلات السعري بالسنوات السابقة.

اتجه للاستقرار في العام الماضي 2017.

توقعات بتراجع الريال، على المدى الطويل بشكل تدريجي، بعد فترة من الاستقرار السعري بسبب استقرار سعر صرف الجنيه في مقابل باقي العملات وارتفاع احتياطات البنوك من العملات، مما زاد الاستقرار في السوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

تحديث

يرتبط سعر الريال السعودي في السوق المصري بقانون العرض والطلب وخاصة في مواسم الحجز للحج والعمرة، وقد استمر مستقرا على متوسطاته السعرية نفسها لما يقترب من العام، بسبب استقرار سوق صرف العملات بالسوق المصري.

استقرار في فترة الصباح لسعري بيع وشراء الريال السعودي، على نفس مستوياته السعرية بالأمس، واستمرار الاستقرار في فترة الظهيرة دون تغيير.