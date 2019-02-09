معرفة نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 بالأردن حسب الاسم ورقم الجلوس لجميع الطلاب

سنتابع اليوم ظهور نتيجة الشهادة الثانوية بالأردن، نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية التي من المقرر أن تظهر اليوم لجميع الطلبة بالمملكة الأردنية، وستكون النتائج متاحة لجميع الطلاب حسب الاسم وبرقم الجلوس عبر العديد من المواقع مثل موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وموقع التوجيهي، فتابعوا معنا عبر تلك المقالة وسوف نقوم طوال اليوم بتوفير رابط مباشر لكم بالنتيجة.

نتائج التوجيهي 2019 ستكون متاحة اليوم بعد طول انتظار أستمر لثلاثة أسابيع من قبل الطلاب، بعد انتهاء امتحانات الدورة الشتوية يوم 19 يناير الماضي، وقد تمت عملية تصحيح الإجابات الخاصة بكل طالب، وتم مراعاة الدقة من خلال المراجعة الدقيقة لتلافي أي أخطاء قد تحدث، وقد أكد الأستاذ وليد المعاني وزير التربية والتعليم الأردني بأن النتيجة ستكون متاحة لجميه الطلبة اليوم السبت الموافق 9 فبراير.نتائج التوجيهي الدورة الشتوية

نتائج التوجيهي الدورة الشتوية