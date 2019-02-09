أسعار الذهب اليوم السبت | 9 فبراير 2019.. متوسط سعر المعدن النفيس بالسوق المصري والسوق العالمي...

متابعة يومية وتحديث لحظي لسعر الذهب اليوم السبت بالسوق المصري والسوق العالمي للمعادن، نعرض عليكم متوسطات سعر المعدن النفيس والعوامل المؤثرة على سعره عالميا ومحليا، محدثا بشكل يومي، مع جدول لمتوسطات سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية، بدون أن يتم إضافة سعر المصنعية وضرائب الدمغة.

يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا، نعرضها عليكم في هذا المقال.

سعر الذهب اليوم

اختتمت بورصات المعادن العالمية اليوم الجمعة على لتسجل 1318$ للأوقية.

نعرض عليكم متوسطات سعر الذهب في السوق المصري، بدون احتساب الضرائب، ضريبة الدمغة، ومصنعيات محلات الصاغة:

سعر الذهب متوسط سعر البيع عيار 24 749.46 جنيه عيار 21 644.5 جنيه عيار 18 546.5 جنيه سعر الأوقية 1318$

سعر الذهب بسوق الصاغة

بالنظر إلى الكسر الهبوطي، تدعم مؤشرات التذبذب السلبية على الرسم البياني للأربع ساعات احتمالية امتداد الهبوط المستمر نحو اختبار مستوى 1280 دولار، في الوقت نفسه، تشير المؤشرات الصعودية على الرسم البياني اليومي إلى وجود بعض الاهتمام بالشراء عند مستويات منخفضة، وبالتالي يجب أن يساعد أي انخفاض لاحق على الصعود مجددا

أداء مستقر بعض الشيء اليوم في سعر الذهب في السوق العالمي للمعادن ليسجل 1216$، وسجل متوسط عيار 21 حوالي 644 جنيه، بدون مصنعية لعيار 21.

يوجد الدعم الفوري بالقرب من منطقة 1308 دولار، ودون ذلك من المحتمل أن تسرع السلعة الانخفاض أكثر نحو العلامة النفسية الرئيسية عند 1300 دولار مع بعض الدعم بالقرب من منطقة 1303-02 دولار.

على الجانب الآخر، تصبح منطقة 1314-15 دولار الآن مقاومة فورية، والتي إذا تجاوزها قد تؤدي إلى انتعاش في تغطية مراكز البيع نحو منطقة 1321 دولار في طريقه إلى منطقة الإمداد فوق عدة أشهر، حول مستوى 1326 دولار.

في ختام فترة الظهيرة، توقف الذهب عن الأداء العرضي واتخذ الاتجاه الصاعد، وبدأ مرتفعا لسعر 1314$ للأوقية.

استقرار في متوسطات المعدن الأصفر النفيس في بورصات المعادن العالمية اليوم الجمعة حول متوسطاته السعرية المرتفعة، أعلى من 1310$ للأوقية.