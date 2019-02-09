هنا روابط الاستعلام عن نتائج الدورة الشتوية الأردنية 2019: رابط الاستعلام عن نتيجة توجيهي ايديويف...

الاستعلام عن نتائج الدورة الشتوية الأردنية 2019، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد إعلان نتائج توجيهي الدورة الشتوية 2019، وقد ذكر المتحدث الإعلامي عن ظهورها خلال ساعات، حيث يتم جمع العلامات واد خالها إلى الحاسب الآلي تمهيد لا صدارها بالشكل النهائي، وأقترب ظهور النتائج التي ينتظرها نحو 176 ألف مشترك ومشتركة في الفروع التعليمية المختلفة، وتم عقد مؤتمر صحفي أعلن به نتائج الثانوية العامة الدورة الشتوية في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم.

نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 بالمملكة الأردنية اليوم، ومنذ انتهاء طلبة وطالبات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم الأردنية امتحاناتهم للعام 2019 وهم يترقبون اعتماد وزير التربية والتعليم “عمر الرزاز” نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 في كافة الفروع المدرجة ضمن التعليم الأكاديمي والمهني، وقد تم اعتمادها والإعلان عنها خلال ساعات، ويتم رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتائج الدورة الشتوية الأردنية

تعرف على:

الاستعلام عن نتائج الدورة الشتوية الأردنية

يتم الاستعلام عن نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2018 عبر الموقع الإلكتروني: http://www.tawjihi.jo-والذي يتم الاستعلام عنها حال رفعها على موقع استخراج النتائج باستخدام:

برقم الجلوس

والاسم الخاص بالطالب أو الطالبة

الاستعلام عن نتائج الدورة الشتوية الأردنية وموعد نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية

ذكر مدير الامتحانات الدكتور “نواف العجارمة” عدم تحديد وزارة التربية والتعليم لساعة اعتماد نتائج التوجيهي بالدورة الشتوية لعام 2019، ورجحت إعلانها قبل المؤتمر الصحفي، وذكر أنه سبق وأعلنت امتحانات الدورتين السابقتين في الساعة الرابعة فجرا عبر الموقع الإلكتروني.

الاستعلام عن نتائج الدورة الشتوية الأردنية وأعداد الطلبة في التوجيهي الدورة الشتوية

القسم الأدبي عدد (74759) طالب

القسم العلمي عدد الطلاب (59790) طالب

القسم الشرعي يبلغ العدد (212) طالب

القسم الصحي يبلغ العدد (776) طالب

قسم الإدارة المعلوماتية عددهم (14702) طالب

القسم الصناعي (11920) طالب

قسم الاقتصاد المنزلي (8668) طالب

القسم الزراعي (3046) طالب

القسم الفندقي بلغ (2074) طالب.

قالت إدارة السير المركزية التابعة لمديرية الأمن العام أنها ومنذ لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة ستقوم بنشر كافة مرتباتها في الميدان، وذلك لمراقبة كافة المخالفات التي يتم ارتكابها من قبل المواطنين وخصوصاً مخالفات (المسير على شكل مواكب، استخدام الزامور، خروج الأجسام، سوق المركبة بصورة متهورة أو استعراضية) ومخالفة المركبات التي تقوم بمثل تلك التصرفات الخاطئة والتي نص عليها قانون السير، وتحويل الأشخاص المخالفين إلى الحاكم الإداري وحجز المركبات.

وباركت إدارة السير للطلبة لكل الطلاب الناجحين، متمنية أن يكون الاحتفال بطريقة حضارية بعيدة عن إغلاق الطرق والقيادة بصورة متهورة، وتعريض حياتهم للخطر وتجنب الوقوع بحوادث مرورية، متمنية السلامة للجميع.

وسيقوم المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان في مؤتمر صحفي كبير عن نتائج الدورة الشتوية الأردنية، الدورة الشتوية، للعام 2018-209.

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