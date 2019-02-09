رابط نتائج التوجيهي 2019 بالأردن دورة شتوية .. برقم الجلوس والاسم موقع “ايديويف...

ينتظر خلال ساعات رفع رابط نتائج التوجيهي ٢٠١٩ بالأردن دورة شتوية عقب المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم المملكة الأردنية، المقرر له صباح اليوم السبت 9 فبراير 2019، حيث أعلنت الوزارة عن إعلان نتائج الثانوية العامة بالأردن الدورة الشتوية في تمام الساعة 11:00 صباح اليوم، وننتظر رفع النتائج بموقع توجيهي “ايديويف tawjihi.jo”

نتائج التوجيهي 2019 بالأردن دورة شتوية

نقدم لكم موقع توجيهي الأردن، والتي ترفع به نتائج الطلاب خلال ساعات في توجيهي الدورة الشتوية، حيث ينتظر رفع رابط نتائج التوجيهي 2019 بالأردن دورة شتوية أكثر من 73 ألف مشارك ومشاركة، في جميع الفروع التابعة للامتحان الأكاديمي، والامتحان المهني.

رابط نتائج الثانوية الأردنية 2019

من المنتظر إعلان نتيجة الثانوية الدورة الشتوية لعام 2019 بالأردن عبر رابط توجيهي،الذي سيتم رفع النتائج به في الصباح، برقم الجلوس والاسم، كما نتابع معكم عبر موقع “نجوم مصرية” حال إعلان وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية رفع النتائج عبر موقعها الإلكتروني، كما يتم رفع النتائج بموقع نتائج “عمان جو”.

حيث يترقب الطلاب في الفروع التابعة لنتائج الأكاديمي والمهنية النتائج لعام 2019، حيث تتضمن رفع نتائج الفروع الأتية:

الفرع العلمي لعدد (24758) مشارك ومشاركة

الفرع الدبي ويبلغ عدد طلابه (32524)

فرع الإدارة المعلوماتية وعددهم (4517)

الفرع الشرعي ويبلغ العدد (131)

الفرع الزراعي يبلغ عدد طلابه (1466) للفرع الزراعي

الفرع الصحي به عدد (259)

وعدد (5226) بالفرع الصناعي

عدد الفرع الفندقي بلغ عدد (877)

متابعة رفع نتائج التوجيهي بالأردن الدورة الشتوية عام 2019

إن الدورة الشتوية في التوجيهي مخصصة لحالات معينة من الطلاب وهي:

الطلبة غير المستكملين متطلبات النجاح

الراغبين في تحسين معدلاتهم

الطلبة المستنفدين حقهم من عام 2005 وحتى عام 2018

ونتقدم لكل الطلاب المشاركين بامتحانات التوجيهي بالدعوات بالنجاح والتفوق الدائم، من أجل استكمال مسيرة التعليم، والوصول لكل أحلامكم.