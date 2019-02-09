سعر الصرف اليوم في اليمن | الآن سعر الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ومختلف العملات...

سعر الصرف اليوم في اليمن، ما زالت أصداء الانخفاض الكبير في أسعار صرف العملات في اليمن اليوم تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والسياسي، بعد أن حققت العملة اليمنية مكاسب ملاحظة مقابل الدولار والريال السعودي والعديد من العملات في السوق السوداء، وذلك نتيجة تدخل بعض الدول العربية من خلال تقديم الدعم النقدي للحكومة الشرعية، وقد يثير هذا الانخفاض الكبير والسريع في سعر الريال اليمني في نفوس بعض من المواطنين عن حقيقته، هل هو تحسن دائم أم أنه مجرد أسعار عملات مضاربة اقتصادية بين العديد من الإطراف المتنازعة على صدارة المشهد اليمني.

سعر الصرف اليوم في اليمن تعاملات السوق السوداء

وفق لأخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة في الجمهورية اليمنية فإن أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني الكريمي كانت على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار مجرد مؤشرات اقتصادية لمستوى السعر، وقد تختلف قيمتها من منطقة إلى آخرى

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العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الأمريكي` 586 593 الريال السعودي 155 156 الدرهم الإماراتي 157 159 اليورو الأوروبي 620 635 الجنيه الاسترليني 660 675 الدولار الكندي 365 375 جنيه مصري 25 27 الريال القطري 156 159 الدينار الكويتي 1730 1745 الريال العماني 1500 1520 الدينار الأردني 659 695 الدينار البحريني 1384 1396 الرنجت الماليزي 113 121 رمبي صيني 68 72 دينار جزائري 3 5 دينار ليبي 348 362 ليرة تركي 86 93 روبية هندي 6 8 بير أثيوبي 18 20 فرنك سويسري 463 491 دولار أسترالي 649 669

القطاع الاقتصادي يزيد أزمة أسعار الصرف في اليمن

تتعرض مختلف المجالات الاقتصادية في اليمن لشبه توقف تام، وذلك نتيجة الاضطرابات السياسية والحرب الأهلية الدائرة منذ عدة سنوات، أدى كل ذلك إلى توقف صادرات النفط، والتي كانت تساهم في دعم سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، كذلك توقف كافة القطاعات الإنتاجية داخل الدولة، وأصبح أكتر من نصف المواطنين في اليمن يعتمدون على المساعدات الدولية.

فشل البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف في اليمن اليوم

ما يزيد الأمور سوء هو عدم قدرة البنك المركزي على التحكم في سعر الصرف في اليمن اليوم، وخاصة أسعار الدولار والريال السعودي مقابل العملة اليمنية في السوق الموازية، واتجه البنك إلى طباعة المزيد من الريال اليمني في روسيا، وهو الأمر الذي سوف يؤدي في النهاية إلى مزيد من الارتفاع في سعر الصرف في اليمن لمختلف العملات الأجنبية.

تحديث سعر الريال في اليمن اليوم

حافظ سعر الصرف اليوم في اليمن على بداية مستقرة صباح اليوم، وذلك بعد أن تعرضت العملة اليمنية لبعض الاضطرابات القليلة يوم أمس، من ارتفاع وانخفاض طفيف جدا مقابل مختلف العملات الأجنبية في السوق الموازية.