X;Xss2فيديو مني فاروق الاباحي كامل ..شاهد فيديو منى فاروق الفاضح ، اباحي ساخن HD

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تفاصيل الفيديو الاباحي الذي حصد آلاف عمليات البحث على جوجل للفنانة المصرية منى فاروق وشيماء الحاج مع المخرج المصري خالد يوسف ، وحقيقة الفيديو الاباحي للفنانة منى فاروق ، كل ذلك ننشره لكم من خلال المقال التالي .

حيث لا تزال الفنانة المصرية الشابة منى فاروق حديث الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي ، خصوصا بعد انتشار فضيحة تسريب بعض المقاطع الاباحية لها برفقة شيماء الحاج والمخرج خالد يوسف .

هذه المرة تم تداول فيديو جديد لمنى فاروق عبر مواقع التواصل الإجتماعي بكثرة، للممثلة المصرية ​منى فاروق​، وهي ترقص وتصوّر نفسها على طريقة السيلفي أمام المرآة، بعد الفيديو الإباحي لها رفقة زميلتها شيماء الحاج.

وأظهر المقطع الذي انتشر على موقع “تويتر” منى تغني وترقص امام المرآة، وعلق العديد على الامر مقارنين حركاتها بالفيديو السابق. في حين ركز البعض الآخر على البنطال المعلق في الخزانة خلفها، متسائلين من صاحبه.

وتتعرض للممثلة منى فاروق لموجة من الفضائح، كان آخرها نشر مقطع فيديو إباحي لها برفقة الممثلة المصرية شيماء الحاج زعم أنهما كانتا مع خالد يوسف، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وتعتبر منى فاروق من الوجوه التي دخلت إلى عالم التمثيل مؤخرًا، فكانت بدايتها عام 2015 مع الفنان محمد رجب في فيلم “الخلبوص”، لكنها العالم العربي لم يعرفها سوى من مقطع الفيديو الراقص.

بدوره طالب المخرج خالد يوسف أجهزة الدولة بحمايته، بعد وصفه بوجود حملة ممنهجة وممولة لتشويهه، بدأت منذ دخول مجلس النواب، نافيا في الوقت نفسه علاقته بالفيديوهات المتدوالة على السوشيال ميديا مع الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج.

جاء ذلك في منشور للمخرج على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، وكتب: أتعرض فيه لحملة مستميتة وممنهجة وممولة لتشويهي بكل السبل، بدأت منذ دخولي مجلس النواب واستمرت حتى الآن، وإن هذه الحملة لا تهز لي شعرة، ولن تثنيني عن مواقفي، ولن تجعلني أتخلى عن رأيي لأنني أؤمن بأننا دولة قانون .

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

قال مصدر مطلع، إنه في حال إدانة الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بارتكاب فعل فاضح، فإنهما معرضتان للحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، ويكون لهما الحق في التقدم باستئناف على الحكم، ويتبقى لهما حق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

كما أكدت مصادر أمنية، أنه تم التحفظ على الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج بسبب الفيديو الفاضح، لحين عرضهما على النيابة العامة.

وأشارت المصادر لـ”الوطن”، إلى أن الاتهامات المنسوبة إليهما “ارتكاب فعل فاضح”، ومن المقرر فحص الفيديو لبيان مكان تسجيله، والشخص الذي ظهر معهما لتحديد هويته”.

وقال شوقي السيد، أستاذ القانون، إن تهمة الفعل الفاضح هي جنحة من جرائم الآداب وعقوبتها الحبس لمدة ثلاثة سنوات، مضيفًا أن الممثلتين يعتبران شريكان في جريمة الفعل الفاضح وسوف يواجهون العقوبة مثل من سرب المقطع لأنهم من قاموا بالفعل الفاضح، ومن سربه يعتبر شريك في الجريمة.

وأوضح أن المتهم والشريك في تلك الجريمة سوف يواجه نفس العقوبة والتحقيقات سوف تكشف عن الفاعل والشريك وتوجه لهم الاتهامات وتقدمهم للمحاكمة الجنائية والقضاء سوف يفصل في التهمة في ضوء الملفات والمستندات التي أمامه.

وأكد السيد أن كل التهم الموجه لهم هي جرائم مرتبطة وستكون عقوبتها واحدة، تصل للسجن لثلاثة سنوات ومصادرة أدوات الجريمة، مشيرًا على أن هناك عقوبات تبعية من قبل النقابة أو جهة العمل الخاصة بالمتهمين لتعيد النظر في كيفية قيدهم او استمرارهم في عملهم.

وكانت إدارة الآداب بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو إباحي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهران فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب مستخدمي “السوشيال ميديا”

ولا تزال الفنانة المصرية الشابة منى فاروق حديث الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي ، خصوصا بعد انتشار فضيحة تسريب بعض المقاطع الاباحية لها برفقة شيماء الحاج والمخرج خالد يوسف .

هذه المرة تم تداول فيديو جديد لمنى فاروق عبر مواقع التواصل الإجتماعي بكثرة، للممثلة المصرية ​منى فاروق​، وهي ترقص وتصوّر نفسها على طريقة السيلفي أمام المرآة، بعد الفيديو الإباحي لها رفقة زميلتها شيماء الحاج.

وأظهر المقطع الذي انتشر على موقع “تويتر” منى تغني وترقص امام المرآة، وعلق العديد على الامر مقارنين حركاتها بالفيديو السابق. في حين ركز البعض الآخر على البنطال المعلق في الخزانة خلفها، متسائلين من صاحبه.

وتتعرض للممثلة منى فاروق لموجة من الفضائح، كان آخرها نشر مقطع فيديو إباحي لها برفقة الممثلة المصرية شيماء الحاج زعم أنهما كانتا مع خالد يوسف، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وتعتبر منى فاروق من الوجوه التي دخلت إلى عالم التمثيل مؤخرًا، فكانت بدايتها عام 2015 مع الفنان محمد رجب في فيلم “الخلبوص”، لكنها العالم العربي لم يعرفها سوى من مقطع الفيديو الراقص.

بدوره طالب المخرج خالد يوسف أجهزة الدولة بحمايته، بعد وصفه بوجود حملة ممنهجة وممولة لتشويهه، بدأت منذ دخول مجلس النواب، نافيا في الوقت نفسه علاقته بالفيديوهات المتدوالة على السوشيال ميديا مع الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج.

جاء ذلك في منشور للمخرج على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، وكتب: أتعرض فيه لحملة مستميتة وممنهجة وممولة لتشويهي بكل السبل، بدأت منذ دخولي مجلس النواب واستمرت حتى الآن، وإن هذه الحملة لا تهز لي شعرة، ولن تثنيني عن مواقفي، ولن تجعلني أتخلى عن رأيي لأنني أؤمن بأننا دولة قانون .

هذا ويعتذر لكم “الخليج 365” عن نشر هذه الفيديوهات الجنسية الفاضحة ، وذلك لاحتوائها على مقاطع فاضحة تخالف السياسة التحريرية للموقع .