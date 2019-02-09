تراند اليوم : موقع الوزاره نتائج التوجيهي .. وزارة التربية والتعليم الاردنية نتائج التوجيهي .. موقع وزارة التربية...

نتائج التوجهي ، موقع الوزاره نتائج التوجيهي ، وزارة التربية والتعليم الاردنية نتائج التوجيهي ، موقع وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي ، وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي ، نتائج الثانوية العامة الاردن 2019، موعد نتيجة التوجيهي في الاردن بات مترقبًا من قبل الكثير من الطلاب والأهالي في الاردن، حيثُ من المتوقع أن يتمّ الإعلان عن موعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة من قبل السيد وزير التربية والتعليم صبري صيدم اليوم الاثنين الموافق العاشر من يوليو تموز الحالي.

وأشارت المصادر الصحفية المقربة من وزير التربية والتعليم أنّ الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بجميع فروعها: الأدبي، العلمي، والشرعي، والزراعي والتجاري وغيرها، حيثُ أكّد أحد الطلاب أنّه عانى من طبيعة الاختبارت، حيثُ كانت اختبارات صعبة جدًا، فقد كان اختبار الرياضيات غير مناسب للفروق الفردية للطلاب على حدّ قوله، في الوقت ذاته أدلت مصادر في وزارة التربية والتعليم بأنّ اختبارات الثانوية العامة 2019 في الاردن كانت مناسبة لقدرات الطلاب جميعًا، حيثُ حرصت اللجان المُعدّة للاختبارات على أن تكون اختبارات موضوعية والاجابة عنها في متناول أغلب الطلاب، إليكم موعد الاعلان عن نتائج الثانوية العامة الاردن 2019

نتيجة التوجيهي الاردن 2019

باتت نتائج الثانوية العامة الاردن قريبة من الظهور، حيثُ من المتعارف عليه أنّ الإعلان عن موعد نتيجة التوجيهي في الاردن يكون في منتصف شهر يوليو من كل عام، حيثُ أنّ تاريخ التقدم للاختبارات تقريبًا هو نفس التاريخ كل عام، والوقت اللازم لتصحيح الاختبارات حوالي الشهر، فقد تمّ الانتهاء من اخر اختبار في شهر يونيو الماضي وكان في شهر رمضان الماضي.

لفت السيد وزير التربية والتعليم وصرّح بأنّ المنهاج الالاردني هو واحد من أهمّ المناهج في الوطن العربي، فهو وطن لكافة المواد التعليمية سواء بالفرع الأدبي أو الفرع العلمي، ولكن في باقي الفروع يكون مخصص أكثر، فهو في القسم التجاري يُركّز على الحسابات وعلى إدارة الأعمال والأمور التجارية، إلا أنّ هناك مواد أساسية مشتركة بين كافة التخصصات مثل اللغة العربية واللغة الانجليزية والتربية الدينية.

ومن المتعارف عليه أنّ طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في الاردن تتم من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، فهو أول وأهمّ موقع يهتمّ بطرح نتائج الثانوية العامة كل عام، وهناك العديد من المواقع تُساعد في الحصول على النتيجة.

وتسهيلاً على طلبة وطالبات الثانوية العامة في الاردن، نرفق لكم في موقع الجمهور رابط مباشر للحصول على نتيجة الثانوية العامة “الإنجاز” . نتيجة الثانوية العامة 2019 في الاردن عبر هذا الرابط .