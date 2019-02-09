تراند اليوم : نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 .. نتائج الثانوية العامة 2019 الاردن

نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 نتائج التوجيهي 2019 الاردن حسب رقم الجلوس اسماء الاوائل على المملكة 2019 بامتحان التوجيهي للدورة الشتوية، نَشرت وِزارة التَربية وَالتعليم الأُردنية نَتائج الثانوية للدورة الشتوية للعام الدراسي 2019، وعقَد وزير التربية والتعليم الدُكتور عمر الرزاز، مؤتمراً صحفياً في قاعة المؤتمرات بوزارة التربية والتعليم، أَعلن خلاله عن نتيجة الثانوية للدورة الشهرية، بالاضافة الى أسماء الطلبة الأوائل على المملكة، وكانت مؤشرات النتائج العام فاقت نسبة نجاح العام الماضي، وأثني الوزير على جهود الوزارة في توفير أجواء دراسية وتعليمية واختبارية للعام الحالي، تُرجمت في تفوق الطلبة وخروج العملية التعليمة على أكمل وجه .

اسماء اوائل امتحان التوجيهي في المملكة الأردنية 2019

نَنشر أَسماء الطلبة الأوائل على المملكة الأردنية الهاشمية للعام الدراسي 2019 للفروع: الأدبي والشرعي والعلمي والتجاري والصحي والصناعي والزراعي، والفندقي وفرع الاقتصاد المنزلي .