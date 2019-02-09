أسعار الذهب في السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي الجمعة 8-2-2019

أسعار الذهب في السعودية اليوم، حيث لا يزال سعر الذهب أو المعدن الأصفر يمثل أحد الاهتمامات البحثية اليومية للمواطن السعودي، نتيجة احتفاظ الذهب بقيمته عبر الزمن، وبالتالي أصبح الاستثمار في شراء وبيع الذهب أحد الاستثمارات الاقتصادية الأكثر أمانا على المستوى السعودي المحلي أو الدولي.

سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

جدول أسعار الذهب اللاحق يشمل سعر مختلف عيارات الذهب المشهورة والمتداولة في السوق السعودي، مع ملاحظة أن هذا السعر ليس به قيمة مصنعية الذهب، والتي تختلف قيمتها باختلاف المنطقة ومحل الصاغة المشترى منه، وكانت الأسعار المتداولة في السوق السعودي للمعدن النفيس في مقابل الريال والدولار على النحو التالي

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