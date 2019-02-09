أسعار الذهب في السودان مقابل الجنيه السوداني والدولار الأمريكي الجمعة 8-2-2019

أسعار الذهب في السودان اليوم، وتعتبر السودان من أكبر منتجي ومصدري خام الذهب في القارة الإفريقية، حيث تنتج حاليا ما يقارب 120 ألف طن ذهب سنويا، لتحتل المركز الثاني في القارة بعد دولة جنوب إفريقيا، ورغم هذا الإنتاج الضخم من الذهب إلى أنه يواجه بعض الصعوبات، ولعل من أبرزها عدم توافر بورصة أسعار الذهب خاصة بتداول الذهب، كذلك بعض المشاكل الخاصة بالتشريعات المنظمة لعمليات التنقيب عن الذهب وشراء الكميات المستخرجة منه.

أسعار الذهب في السودان اليوم

نتابع أحدث سعر معلن للمعدن النفيس في الأسواق السودانية اليوم، ويتحكم في تحديد سعر الذهب في السودان العديد من العوامل، أبرزها سعر صرف الدولار في السودان وحركة الطلب على منتجات الذهب، سواء كانت حركة بالزيادة أو النقصان، وكانت أسعار الذهب اليوم في السودان على النحو التالي

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