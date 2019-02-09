أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة اليوم الجمعة 8-2-2019

أسعار الذهب في مصر اليوم، وذلك في إطار متابعة عرب فور نيوز لأحدث الأسعار في الأسواق المصرية، حيث نستعرض سعر جرام الذهب في محلات الصاغة المصرية لجميع عيارات المعدن الأصفر، ومن أشهرها سعر الذهب عيار 21 مقابل الجنيه المصري، أيضا متابعة مستمرة لباقي أسعار الذهب من مختلف العيارات، ويتزايد الطلب على الذهب في السوق المصري خلال فترة الأعياد والمناسبات، والتي يقام خلالها العديد من مناسبات الخطوبة والزواج، وما يتبع ذلك من ضرورة شراء الشبكة الذهبية لتقدم كمهر للعروس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عبر استطلاع الجدول التالي يستطيع القارئ معرفة سعر الذهب اليوم مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة، حيث كانت أسعار الذهب اليوم في مصر الآن على النحو التالي

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 734 إلى 736 عيار 22 673 إلى 675 عيار 21 642 إلى 644 عيار 18 550 إلى 552 عيار 14 428 إلى 429 عيار 12 367 إلى 368 الاونصة 22,819 إلى 22,890 الجنيه الذهب 5,136 إلى 5,152 الكيلو 733,714 إلى 736,000

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أما سعر الذهب في أسواق المال داخل مصر كان على النحو التالي