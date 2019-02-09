أسعار الذهب اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي الجمعة 8-2-2019

أسعار الذهب اليوم في اليمن، حيث يتزايد البحث عن سعر الذهب في اليمن خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار في تعاملات السوق السوداء، وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة يعتبر المعدن الأصفر أحد أكثر الاستثمارات الأمنة، كما يتزايد الطلب على الذهب في العديد من المناسبات وخاصة الأفراح، ويشهد سعر الذهب اليوم في اليمن بعض الاستقرار النسبي مقابل الريال اليمني.

أسعار الذهب اليوم في اليمن

هذا الجدول يحتوى على سعر جرام الذهب اليوم في الجمهورية اليمنية، وذلك للعديد من العيارات المتداولة في أسواق الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي، وكانت أسعار الذهب في اليمن داخل محلات الصاغة على النحو التالي

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الوحدة سعر الذهب بالريال اليمني عيار 24 بيع 25,943 شراء 24,343 عيار 22 بيع 23,781 شراء 22,314 عيار 21 بيع 22,700 شراء 21,300 عيار 18 بيع 19,457 شراء 18,257 عيار 14 بيع 15,133 شراء 14,200 عيار 12 بيع 12,971 شراء 12,171 الاونصة بيع 806,823 شراء 757,063 الجنيه الذهب بيع 181,600 شراء 170,400 الكيلو بيع 25,942,857 شراء 24,342,857

سعر الذهب في اليمن داخل تعاملات أسواق المال