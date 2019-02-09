هنا روابط| نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 في الأردن حسب الاسم ورقم الجلوس tawjihi.jo وزارة...

نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 حسب الإسم ورقم الجلوس للعام الدراسي الحالي 2019، والتي تظهر اليوم حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الأردنية، خلال المؤتمر الصحفي المقرر لإعلان نتائج توجيهي الأردن الدورة الشتوية، ويبدأ المؤتمر في تمام الحادية عشر صباحاً من اليوت السبت بتوقيت عمان، ويتم خلاله إعلان نتائج التوجيهي رسمياً حسب الإسم ورقم الجلوس، وإعلان أسماء الأوائل في الشهادة الثانوية العامة بالأردن وتكريمهم من قبل الوزير.

يختص موقع وزارة التربية والتعليم العالي بعرض نتائج التوجيهي، وحسب تصريحات السيد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني، فسيتم ظهور نتائج الثانوية العامة التوجيهي الدورة الشتوية 2019 بالأردن، صباح السبت 9 فبراير، ليتمكن جميع الطلبة والطالبات من الحصول على نتائجهم حسب الإسم ورقم الجلوس، على أن يتم عرض النتائج بداية من الحادية عشر صباحاً.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد بالجامعات في غضون يومين من ظهور نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019، على أن يكون ذلك بداية من يوم الأثنين 11 فبراير، ويكون ذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوحدة بداية من يوم الخميس، ويتم عرض باقي تفاصيل القبول الأخرى بالجامعات وطريقة تقديم الطلبات عقب اعلان نتائج التوجيهي.

الحصول على روابط نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 بالأردن

وزارة التربية والتعليم الأردنية لنتائج التوجيهي الدورة الشتوية من هنا.

نتائج التوجيهي حسب رقم الجلوس من هنا. (لم يتم اتاحة الرابط بعد)

نتائج الثانوية العامة التوجيهي بالأردن من موقع التوجيهي من هنا.

موقع عمان جو لنتائج التوجيهي من هنا

وقد أكدت مصادر داخل مركز التصحيح، أن نسبة النجاح مرتفعة بالمقارنة بالدورات السابقة.

يبحث الكثيرون الآن من الطلبة والطالبات عن نتائج توجيهي الأردن الدورة الشتوية 2019 حسب الاسم ورقم الجلوس، نتائج الثانوية العامة في الأردن اليوم السبت، في ظل الضغط الكبير على موقع نتائج التوجيهي، ليستعلم الطلبة عن نتائجم في التوجيهي الدورة الشتوية 2019، مع نشر أكثر من رابط للنتيجة لمواجهة ثقل الموقع.

وقد كان وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور وليد المعاني، قد أعلن في وقت سابق عن الموعد النهائي لإعلان نتائج التوجيهي الثانوية العامة الدورة الشتوية بالأردن، والمقرر أن يكون في تمام الحادية عشر من صباح يوم السبت 9 فبراير، وذلك بعدما أكدت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، انتهاء أعمال اعلان نتائج التوجيهي حيث انتهى رصد جميع الدرجات، عقب انتهاء عمليات التدقيق والمراجعة، ومن المقرر أن يتم رفع نتائج توجيهي الدورة الشتوية 2019 بالأردن خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان وزير التربية والتعليم، قد صرح بخصوص اعتماد السنة الواحدة للتوجيهي أو الفصلين، أنه فيما يخص حوسبة امتحان التوجيهي، فسيكون للطالب الحق في تقديم الإمتحان في الموعد الذي يريده، حيث تمتلك الوزارة برنامج لحوسبة نظام امتحان الثانوية العامة، من المقرر تجربته في الدورة الصيفية المقبلة في مبحث الحاسوب