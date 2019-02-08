“رابط” نتائج التوجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية “ايديويف tawjihi.jo “برقم...

ينتظر خلال ساعات بدء المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التربية والتعليم بالأردن، والذي من خلاله يعلن نتائج الثانوية العامة 2019 الدورة الشتوية في الأردن، حيث تقرر إعلان النتائج اليوم السبت 9 فبراير 2019 في الساعة 11:00 صباحًا، حيث انتهت امتحانات التوجيهي الدورة الشتوية في الأردن، ويبحث الطلاب في الفرع الأكاديمي والمهني، وكافة الفروع الذين أدوا برنامج الدورة الشتوية، عن نتائج توجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية، ونتابع معكم رفع النتائج عبر موقع ايديويف.

إن نتائج توجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية خصصتها وزارة التربية والتعليم للطلبة غير المستكملين متطلبات النجاح، والراغبين في تحسين معدلاتهم، وكذلك للطلبة المستنفدين حقهم من عام 2005 وحتى عام 2018.

نتائج توجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية

ينتظر نتائج توجيهي الدورة الشتوية 2019 بالأردن، نحو (73130) مشترك ومشتركة، الذين أدوا امتحانات التوجيهي بالدورة الشتوية عام 2019، حيث بدأت الامتحانات يوم الخامس من شهر كانون ثاني، وانتهت بذات الشهر يوم 19 من كانون الثاني 2019، وعن توزيع الطلاب فقد جاء:

عدد (24758) للفرع العلمي

عدد (32524) للفرع الأدبي

عدد (4517) لفرع الادارة المعلوماتية

عدد (259) للفرع الصحي

عدد (131) للفرع الشرعي

عدد (5226) للفرع الصناعي

عدد (1466) للفرع الزراعي

عدد (877) للفرع الفندقي

موقع نتائج الثانوية العامة بالأردن

ونتابع معكم رفع نتائج الثانوية العامة الأردنية 2019 الدورة الشهرية، والمخصص لها رابط نتائج التوجيهي، حيث سيتم تفعيله حال رفع النتائج بالموقع.