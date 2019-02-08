المترو تتخذ كل الإجراءات لمواجهة الطقس السيئ

صرح المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، بأن الشركة قامت باتخاذ كل الإجراءات الهامة التي يتم من خلاله مواجهة الطقس السيئ للمحافظة على سلامة وامن الركاب، حيث قد نشرت الشركة فرق الطوارئ حيث تشمل تلك الفرق كل من الخطوط الهوائية والإشارات وهندسة السكة، وصيانة الوحدات المتحركة، حيث يتم التدخل على الفور في حالة حدوث تأثر في الشبكة الهوائية، والإشارات في المترو بسبب سقوط الأمطار.

كما أشار إلى انه تم إعطاء تعليمات لكل قائدي القطارات خاصة في المحطات السطحية بأن يقوموا بالسير بحذر شديد لتجنب حدوث مشاكل وتؤثر على انتظام حركة العمل، وتم رفع درجة الاستعداد في غرفة التحكم المركزي ليتم تلقي البلاغات الخاصة في الشبكة الهوائية، وإعطاء تعليمات للسائقين بالانتباه الشديد أثناء المسيرة في المحطات لتوقع سقوط أمطار خلال الأيام الحالية.