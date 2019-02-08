“رابط”نتائج توجيهي دورة شتوية 2019 الأردن| نتائج الثانوية الأردنية بالاسم ورقم الجلوس...

نتائج توجيهي دورة شتوية 2019 والتي سيتم إعلانها السبت 9 فبراير 2019، وينتظرها العديد من الطلبة والطالبات بقلق بالغ، كذلك أولياء أمور الطلبة حيث يتحدد بناءا على مجموع الطلب أو الطالبة الكلية التي سوف يلتحق بها، ونوفر لكم رابط الحصول على نتائج توجيهي دورة شتوية 2019 .

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج توجيهي دورة شتوية 2019 “نتائج الثانوية” خلال ساعات عقب مؤتمر صحفي يتم من خلاله اعتماد نتائج الدورة الشتوية وإعلان أوائل الثانوية، وإعلان نسبة النجاح للطلبة والطالبات.

نتائج توجيهي دورة شتوية 2019

وجاءت تصريحات تفيد بأن نتائج توجيهي دورة شتوية 2019 ستكون في تمام الحادية عشر من صباح يوم السبت 9 فبراير 2019، وينتظرها الطلبة والطالبات بقلق بالغ عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع توجيهي tawjihi.jo الذي سيتم رفع نتائج الثانوية الأردنية الدورة لبشتوية من خلاله فور اعتماد النتائج.

رابط نتائج الثانوية الأردنية

أعلن وزير التربية والتعليم الأردني وليد المعاني، بأن نتائج الدورة الشتوية لامتحان شهادة الثانوية ستكون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح السبت الموافق 9 فبراير 2019.

tawjihi.jo

نوفر للطلبة رابط نتائج توجيهي والذي سيتم رفع النتائج من خلاله عقب المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الثانوية الأردنية، وجدير بالذكر عن عدد الطلبة الذين تقدموا لامتحانات التوجيهي بالقسم الأدبي بلغ 74759 طالب وطالبة، وعدد الطلبة بالقسم العلمي 59790 طالب وطالبة، وعدد من تقدموا للامتحانات بالقسم الشرعي 212 طالب وطالبة.