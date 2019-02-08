“استقبل” تردد قناة الساعة مسلسلات MOUSLSALAT دراما الجديد عبر القمر نايل سات 2019

أضبط تردد قناة الساعة مسلسلات دراما على القمر الصناعي نايل سات، تعتبر مجموعة قنوات الساعة من أهم القنوات الترفيهية التي تبث للمشاهد العربي محتوى فني متنوع على مدار اليوم، وحققت القناة نجاحاً كبيراً خلال العامين الأخريين منذ بداية بثها الأول على النايل سات.

قناة الساعة مسلسلات، هي قناة تقوم بعرض أحدث انتاجات الدراما المصرية بشكل مجمع، حيث تقوم بعرض جميع حلقات المسلسل في أقل من أسبوع، بواقع خمس حلقات يومياً، حتى تتيح للمشاهد الفرصة لمتابعة أكبر عدد من المسلسلات الدرامية المصرية على مدار الشهر.

تردد قناة الساعة مسلسلات

القمر التردد معدل الترميز النايل سات 10872 عمودى 27500

وقد أثيرت حالة من الجدل حو ‘دم احقيه قناة الساعة في عرض المحتوى الذي تقدمه، حيث اتهمها الكثير بعدم شراء تلك المسلسلات أو الأفلام لكن لا يوجد رد واضح من القناة المستمرة في العمل.

وتمكنت قنوات الساعة من سب نسب مشاهدة في الفترة الماضية وسط هذا الكم الكبير من القنوات الفضائية المتخصصة في المجال الدرامي واستطاعات تثبت أحقيتها وقامت باضافة قنوات أخرى مثل قناة شاروخان.

وقد حققت شبكة قنوات الساعة نجاحاً كبيراً وسط هذا الكم الكبير من القنوات الفضائية المتخصصة في المجال الدرامي واستطاعات تثبت أحقيتها وتحقق نسب مشاهدة غير متوقعة خلال فترة وجيزة.

وتعد قناة الساعة واحدة من اهم القنوات المتواجدة حالياً وتملك بق متكاملة تملك نفس العلامة التجارية او تملك أسم اخر كقناة شاروخان هندي التي تتبعها.