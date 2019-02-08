استقبال تردد قناة المولد للأغاني الشعبية والمهرجانات عبر النايل سات 2019

++تعتبر قناة المولد للأغاني الشعبية والمهرجانات أحد أشهر القنوات في هذا التخصص على النايل سات، ومن خلال المقالة التالية سنعرض لكم تردد قناة المولد 2019 على القمر الصناعي المصري، حيث أنها تعتبر القناة الأولى من حيث نسب المشاهدة بين قنوات الأغاني الشعبية كما أنها الرائدة في هذا التخصص.

قناة المولد للأغاني والمهرجانات الشعبية تبث على مدار الساعة احدث الأغاني لأشهر المطربين والمطربات الشعبيين في مصر التي صورت بنظام الفيديو كليب عبر شاشتها، وتعرض القناة أشهر المهرجانات الشعبية أشهر النجوم بالإضافة إلي بعض أغاني الأفلام وتتميز قناة المولد في عرضه لأنواع مختلفة من الأغاني سواء الأغاني الدرامية أو الأغاني صاحبة الإيقاع السريع، وما يعيب القناة أن الفواصل الإعلانية ليست قصيرة كما أن جودة البث والشاشة ليست hd.

تردد قناة المولد

التردد معدل الترميز الاستقطاب / معامل التصحيح 11257 27500 افقى / 3/4

تردد قناة المولد على النايل سات

ويستطيع أى شخص ألتقاط تردد قناة المولد من داخل مصر والوطن العربي بإشارة قوية بأي حجم للطبق حتي إذا كان 70 سم.

وتبث القناة على مدار 24 ساعة من الأغاني الحصرية والغير حصرية على شاشتها لجميع المطربين الشعبيين وأشهرهم.